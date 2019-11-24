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Diyarbakır Kulp'taki terör saldırısının sorumluları Muş'ta etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanlığı, Muş'un Şenyayla bölgesindeki hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini; teröristlerin, Diyarbakır Kulp'ta 7 sivilin şehit olduğu saldırının sorumluları olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Muş'un Şenyayla bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendiği, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. 

Açıklamada, "Söz konusu Şenyayla/Dorsin terörist grubunun, 12 Eylül'de Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Agaçkorur köyünde 7 sivilin şehit edilmesi ve 10 sivilin de yaralandığı el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen saldırının sorumlusu olduğu tespit edildi "ifadeleri yer aldı.

Bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.

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