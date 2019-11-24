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ABD'li milyarder Bloomberg 2020 başkanlık seçimleri için aday adayı

Anadolu Ajansı

ABD'li milyarder ve eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, 2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'den resmi olarak aday adaylığını açıkladı.

ABD'li milyarder ve eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, yaptığı yazılı açıklamada, "Donald Trump'ı yenmek ve ABD'yi yeniden inşa etmek için ABD başkanlığı için yarışacağım" ifadesini kullandı. 

Trump'ın 4 yıl daha 'pervasız ve ahlaksız davranışlarını' kaldıramayacaklarını savunan Bloomberg, "Trump, ülkemize ve değerlerimize karşı bir varoluş tehdidi. Eğer bir dönem daha seçimleri kazanırsa, yol açtığı zararı atlatamayabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Yaklaşık 36 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişilerinden birisi olan 77 yaşındaki Bloomberg, 2003-2013'te New York belediye başkanlığını yürütmüştü.

Demokrat Parti'nin öne çıkan ismi Biden

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri için Demokrat Partiden Bloomberg dışında 17 aday adayı daha yarışıyor.

Yapılan anketlere göre, şu anda Barack Obama dönemi ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden yarışı önde götürüyor.

Biden'ı, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve Vermont Senatörü Bernie Sanders takip ediyor.

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