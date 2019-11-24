Talat Atilla'dan Rahmi Turan savunması

Talat Atilla, CHP'yi karıştıran iddiayla ilgili bir kez daha konuştu. Rahmi Turan'a haberi veren ismin kendisi olduğunu söyleyen Atilla, haberi Rahmi Turan'a vererek jest yaptığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'yi karşı karşıya getiren iddiayla ilgili Talat Atilla bir kez daha konuştu. Kendisine yönelik eleştirilere cevap veren Atilla, haberi Rahmi Turan'a kendisinin verdiğini ve amacının da jest yapmak olduğunu söyledi.

Talat Atilla, twitter'dan yaptığı açıklamada kendisine yöneltilen suçlamalara cevap verdi. İşin çığırından çıktığını ve kendisine hakaret edildiğini söyleyen Atilla, şunları söyledi:

1) Yayın organlarında, sosyal medyada benimle hesabı olan, daha önce eleştirdiğim ne kadar soytarı, iki yüzlü, itibarı sadece şöhret olan gazeteci ve politikacı varsa, haberi maske yaparak bana hakaret ettikleri gibi manipülasyon yapıyorlar.. Amacı sadece eleştiri

2) olan, "aslında ne oldu? " diye sorgulayanlara saygım var. Ancak iş o kadar çığırından çıktı ki, "sorularına yanıt vermedigim gazeteciler " bile tv'ye çıkıp beni eleştirecek kadar küçüldüler. Onlara karşı hukuki ve yazı yanıtlarım olacak.

3) Stajyer gazetecilik yapanlar bile bilirler ki, gazeteciler birbirlerine haber jesti yapar. Rahmi Turan' da Uğur Dündar'da sahibi olduğum siteye, ismime ve haberlerime defalarca yer verdikleri için onlara yaptığım bir jesttir bu. Bugüne bakınca bunun hata olduğunu görüyorum.

4) Haberi ben yapmaliydım Kemal beyin "Biliyorum ama açıklamam" sözleri yerine bana saldırmayı, altından komplolar uydurmayı tercih edenler; güçlü gördüklerinin eteklerine sığınıp, kolay gördükleri hedefe ateş eden, hem CHP'ye hem iktidara yaranmak isteyen korkak ve zavallılar

6) Geçmişte yaptığım ve doğruluğu ortaya çıkan yuzlerce haberim, 50'ye yakın ulusal ve uluslararası ödülümü, beni kriminalize etmeye çalışanların suratına çarpıyorum! Hiç kimseye verilemeyecek hesabım yok. Rahmi Turan "Kaynağı açıklamam dediği için Rahmi beyi korumak maksadıyla

7) açıklamadım ama Rahmi beyin bunaldığını görünce defalarca "Ben olduğumu açıklayacağım " demek için aradım ama yanıt vermedi. O sırada bana oda tv sorunca, TV'de "Kaynağı açıklamam doğru olmaz" dedigi için Rahmi beyi yalancı çıkarmamak için benim demedim.

8) Turan abimdir. Onu ve hiç kimseyi bilerek hayatım boyunca manipüle etmeyecegime beni tanıyanları ve rabbimi şahit tutarım. Rahmi abiyi anlıyorum. Ona saygım da sevgim de devam ediyor. Benim sitem de yıllarca baş yazarlık yaptı. Canı sağ olsun. Dün de duayen yazardı, bugün de