Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Özellikle ilk yarıda iki takım da önemli pozisyonlar bulmasına rağmen aradıkları golü bir türlü bulamadılar. 40. dakikada Yeni Malatyaspor'un bulduğu gol, öncesinde kaleci Altay'a faul yapıldığı gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu 45+5'te bir penaltı atışından yararlanamadı. Bu sonuçla Fenerbahçe 21 puana yükselirken; Yeni Malatyaspor puanını 19'a çıkardı.
4. dakikada Emre Belözoğlu'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa savunmanın müdahalesinde top kornere gitti.
11. dakikada orta sahadan kaptığı topla ceza sahasına giren Guilherme'nin bekletmeden yaptığı vuruş, kalecinin sağından auta çıktı.
30. dakikada Alper Potuk'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Moses'in vuruşu kaleci Farnolle'nin sağından auta çıktı.
39. dakikada Guilherme'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Chebake'nin vuruşunda kaleci Altay Bayındır topu kornere çeldi.
40. dakikada Yeni Malatyaspor'un Mina'nın ayağından bulduğu gol, öncesinde kaleci Altay'a faul yapıldığı gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
45+3 Emre Belözoğlu'nun ceza sahası içerisinde yaptığı ortaya Moses yükseldi. Kaleci Farnolle'nin müdahalesi sonrası karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan VAR'a giderek penaltı noktasını gösterdi.
45+5'te Emre Belözoğlu'nun kullandığı penaltıyı kaleci Farnolle kurtardı.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü 0-0 berabere tamamlandı.
59. dakika sağ kanattan Dirar'ın ortasında kaleci Farnolle topu tokatladı. Dönen top Tolga Ciğerci'nin önünde kaldı. Tolga Ciğerci'nin bekletmeden yaptığı vuruş Chebake'den döndü. Hasan Ali Kaldırım'ın vuruşunda kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kornere çeldi.
66. dakikada Guilherme'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı.
Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.
Yeni Malatyaspor: 0 - 0 :Fenerbahçe
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Erdem Bayık
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Mina, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre (Dk. 82 Fofona), Guilherme (Dk. 79 Donald), Bifouma (Dk. 90+4 Ahmet Ildiz), Jahovic
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu (Dk. 90+1 Tolgay Arslan), Tolga Ciğerci (Dk. 85 Jailson), Alper Potuk (Dk. 71 Garry Rodrigues), Moses
Sarı kartlar: Dk. 43 Chebake, 45+5 Mina, Dk. 90+4 Mustafa Akbaş (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 43 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 45 Alper Potuk, Dk. 66 Dirar, Dk. 90 Rodrigues (Fenerbahçe)