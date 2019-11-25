Kemal Kılıçdaroğlu Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili konuştu bakın niye doğrudur demiş!

Beştepe'ye giden CHP'li iddialarıyla ilgili sessizliğini bozan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iddianın kaynağı gazeteci Talat Atilla ile 7 yıldır konuşmadığını, televizyonda yaptığı “Doğrudur” açıklamasının da çarpıtıldığını savundu.

Rahmi Turan, Beştepe'ye giden CHP'li yazısı için özür diledi kaynağı olarak gazeteci Talat Atilla'yı işaret etti. Talat Atilla da bilgiyi CHP'li bir isimden aldığını ve haberi Kılıçdaroğlu'na doğrulattığını söyledi.

İddialarla ilgili ne diyeceği merak konusu olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li bir siyasetçinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettiği iddiasına ilişkin Hürriyet gazetesine konuştu. Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları şöyle:

BANA DA 'BAZI CHP'LİLER SARAYA GİTTİ' ŞEKLİNDE DUYUMLAR GELDİ

- (Talat Atilla kendisini aradı mı?) Hayır, aramadı. Zaten, yanlış hatırlamıyorsam, Afyon’daki bir mühimmat deposu patlamasının olduğu yedi yıl öncesinden beri kendisiyle aramızda ne görüşme var, ne yüz yüze gelme var, ne konuşmuşluğumuz var. Yakın çevremi de aradığına dair bana gelen bir bilgi yok.

ERDOĞAN'IN CHP'Yİ KARIŞTIRMA GİRİŞİMİ İÇİN 'DOĞRUDUR' DEDİM

- Bana da ‘Bazı CHP’liler saraya gitti’ şeklinde duyumlar geldi. Öteden beri geliyor. Elinizde kanıt varsa seslendirirsiniz. Kanıt yoksa seslendirmezsiniz. Sadece bana değil, birçok kişiye gitti. “Dedikodudur” dedim. Doğru mudur, yanlış mıdır, bilmiyorum. Erdoğan’ın CHP’yi karıştırma girişimi için ‘Doğrudur’ dedim.

- Erdoğan’ın CHP’yi karıştırmak ve partinin içişlerine müdahil olmak için birçok şey yaptığını biliyoruz. Millet İttifakı’nı karıştırmak, dedikodu üretmek ve devletin yetkililerini kullanmak gibi. Böyle bir şey olunca (haber yayınlanınca) ‘Doğrudur’ dedim. Bu olayı Rahmi Turan yazdığı zaman bir şey demedim. “Gazeteci haber almıştır” dedim. Bir yorumdur. Rahmi Turan, ertesi gün devam etti. Üçüncü gün Fox TV’ye çıktığımda, bu soru soruldu. Partiyi karıştırmanın Erdoğan’ın amaçlarından biri olduğunu söyledim. ‘Doğrudur’ dedim. Gidenlere dair bir bilgim varmış gibi çarpıtılmak isteniyor.

- (Muharrem İnce’nin iddiaları) Bu süreçte hiç kimse, açıklamaları ile saraya hizmet eder hale gelmemelidir.”