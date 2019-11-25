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Vedat Muriç ne zaman dönecek? Rıdvan Dilmen kötü haberi verdi

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in geçtiğimiz hafta kendisine 5 hafta oynayamayacağını söylediğini ifade etti.

Rıdvan Dilmen, NTV yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında Fenerbahçe'nin deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 0-0 golsüz berabere kaldığı maçı değerlendirirken Vedat Muriç'in sahalara ne zaman döneceğiyle ilgili bilgi verdi.

'5 hafta yokum hocam' 
Geçtiğimiz hafta golcü oyuncuyu aradığını ifade eden Rıdvan Dilmen, "Vedat Muriqi ile geçen hafta telefonda konuştum, '5 hafta yokum hocam' dedi. 'Normal oyuncular için diyorsun herhalde, sen daha çabuk dönersin' dedim. 'İnşallah deneyeceğim hocam' dedi. MR'ı bozar diyorum. Tekme yiyor, sonra içeri giriyor, öyle bir oyuncu" dedi.

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