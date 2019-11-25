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Rahmi Turan'dan yeni yazı! Talat Atilla ilk defa yanılıyor

Sözcü yazarı Rahmi Turan, ülkenin gündemine oturan 'Erdoğan'la görüşen CHP'li' haberiyle ilgili yeni bir yazı kaleme aldı. Turan kaynağı gazeteci Talat Atilla için "Talat Atilla geçmişte bana çok özel haber verdi, hepsi doğru çıktı, ilk defa yanılıyor veya yanıltılıyor" ifadelerini kullandı.

Rahmi Turan, 'Sorumluluk bana ait' başlıklı bugünkü yazısında son günlerde Türkiye gündemine giren ve çeşitli tartışmalara neden olan 'Erdoğan'la görüşen CHP'li' haberine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

"Bu kulis bilgisini meslektaşımız Talat Atilla'dan almış, yüzde yüz doğru olduğuna dair teminat verince, ona güvendiğim için yazmıştım. Yanlış değerlendirdiğim anlaşılıyor" diyen Turan, söz konusu haberinin ardından 'bazı çevrelerin' Sözcü'ye saldırdığını belirterek "Ne dertleri varsa benimle hesaplaşsın" ifadelerini kullandı:

Bazıları Piranha balıkları gibi saldırdılar

Bazı çevreler Sözcü'ye, insan yiyen Piranha balıkları gibi saldırdılar Yazdığım yazının tüm sorumluluğu bana aittir. Medya saldırganları, ne dertleri varsa benimle hesaplaşsın.

CHP'li kaynak sessiz kalmamalı

Turan'ın kaynağını açıklaması üzerine 'Yanıt veriyorum' başlıklı bir yazı kaleme alan Talat Atilla'nın yazısına da değinen Turan, Atilla'nın yazısında bahsettiği 'CHP'li kaynağın' sessiz kalmaması gerektiğini söyledi. Turan'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Kaynağının da bir CHP'li olduğunu söyledi

"Haberin kaynağının kendisi olduğunu kabul eden deneyimli gazeteci Talat Atilla, sahibi olduğu Türktime Sitesi'nde 'Yanıt veriyorum' başlıklı bir yazı kaleme aldı ve kendi kaynağının da bir 'CHP'li olduğunu söyledi.Olay, kasıtlı olmasa da, büyümüş, günlerdir ülkenin gündemini işgal eder hale gelmiştir..

Talat Atilla geçmişte bana çok özel haber verdi

Bu durumda CHP'li kaynağın sessiz kalmaması ve neler olduysa, her şeyi açıklaması şart görünüyor.Talat Atilla geçmişte bana çok özel haber verdi, hepsi doğru çıktı. Hatta, daha hiç kimsenin telaffuz etmediği bir sırada 'Şu tarihte erken seçim olacak' diye haber vermiş, gerçekten o tarihte seçim olmuştu.

İlk defa yanılıyor veya yanıltılıyor

Talat Atilla ilk defa yanılıyor veya yanıltılıyor!Bu aşamadan sonra şimdi 'CHP'li haber kaynağı, Talat Atilla'ya yanlış bilgi vermiş olabilir!' diye ciddi ciddi düşünüyorum."

Bugün hangi yazar ne yazdı?

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