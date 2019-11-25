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Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li belediye başkanlarını fırçaladı gidin çaylarını için

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına ve örgüte, mütedeyyin vatandaşlara gidilmesi talimatını verdi.

İzmir'de CHP'li belediye başkanlarının katılımıyla “Yerel Yönetimler Reformu ve Yerel Demokrasi Buluşması” çalıştayı tamamlandı. Kılıçdaroğlu toplantının basına kapalı olan kapanış konuşmasında belediye başkanlarına sert çıktı.

Şikayet yağdı

Genel Merkez'e belediyelerle ilgili 5 binden fazla şikayetin geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, başkanlara şunları söyledi;

“Bize yakın sivil toplum örgütlerine değil bize mesafeli olanlara gidin” talimatı verdi. Kılıçdaroğlu, “Muhafazakar kardeşlerimize gidin. Bu kesimlerin en azından evinde bir çayını için, bizim çayımızı içsinler. Taziyeye gidin, esnafa gidin, camiye gidin”

Kılıçdaroğlu'nun, başkanları, Genel Merkez'le ilişkilerinin kopuk olması nedeniyle eleştirdiği ve “Bilgi alışverişinde sıkıntı var” dediği öğrenildi. İlçe kongreleriyle ilgili olarak Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanı örgüt işine karışıyorsa hastalığa batar. Örgüt işine karışmak kadar yanlış bir iş yoktur” talimatını verdi.

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