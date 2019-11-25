7 günde 3 kilo verdiren kış diyeti listesi

7 günde 3 kilo verdiren kış diyeti listesini sizin için derledik. Farkında olmadan diyetle tanınan Selahattin Dönmez'in hazırladığı kış diyeti listesinde 7 günlük bir program var. 7 günde 3 kilo verdiren kış diyeti listesinin detayları ve özel diyet yemeklerinin tarifleri haberimizde.

Farkında olmadan diyet ile tanınan Selahattin Dönmez, Fox TV'de Çağla Şikel'in sunduğu Çağla ile Yeni Bir Gün programında anlattığı 7 günde 3 kilo verdiren kış diyeti listesinin detaylarını ve 7 günde 3 kilo verdiren kış diyeti listesinde yenilmesi gereken hızlı kilo verdiren lahana yemeği tarifini sizler için derledik. 7 günde 3 kilo verdiren kış diyeti listesinde sabah, öğle ve akşam yemeği listeleri ile ara öğün önerileri var. 7 günde 3 kilo verdiren diyet listesinde her öğün için farklı seçenekler var. İşte 7 günde 3 kilo verdiren kış diyeti listesindeki yiyecekler.

Kahvaltı

1. Seçenek: Tavada az zeytinyağı ile yapılan 2 yumurta, 1 ince dilim tam buğday ekmeği, kırmızı ve yeşil biber, bol maydanoz

2. Seçenek: 2 ince dilim tam yağlı beyaz peynir, 1 ince dilim tam buğday ekmeği, bol maydanoz, çeri domates, kırmızı ve yeşil biber.

3. Seçenek: 1 adet haşlanmış yumurta, 1 dilim tam yağlı beyaz peynir

4 adet yeşil veya siyah zeytin, 6 adet yarım ceviz, bol maydanoz, badem salatalık, taze nane, taze dereotu.

Öğle

4 yemek kaşığı Hızlı zayıflatan lahana yemeği (Tarifi haberin sonunda), 1 ince dilim tam buğday ekmeği, öğünle beraber 2 su bardağı su.

Ara öğün

1. Seçenek 2 adet Ayva topu (Ayva topu tarifi haberin sonunda)

2. Seçenek 2 adet Çikolatalı hurma (Tarif haberin sonunda)



Akşam

4 yemek kaşığı et sote, 4 yemek kaşığı yoğurt veya 1 su bardağı ayran veya 1 ince dilim tam buğday ekmeği, toksin atıcı tok tutucu salata (Salata tarifi haberin sonunda)



Ara öğün

1 adet mandalina

Hızlı zayıflatan lahana yemeği nasıl yapılır?

Birer kase doğranmış beyaz lahana, pırasa, kuru soğan, kırmızı biber, 1 büyük boy rendelenmiş domates, 4 diş ince sarımsak, 1 çay bardağı et suyu (normal su da olabilir), 1 tatlı kaşığı köri, birer çay kaşığı kimyon, zerdeçal, karabiber, sumak.

Yapılışı: Kısık ateşte tencerede malzemeler tarifteki sırasıyla tencereye kat kat koyulduktan sonra pişirilip servis edilecek.

Toksin atıcı tok tutucu salata tarifi

1 adet büyük boy turp, yarım orta boy pancar, yarım orta boy havuç, 1 avuç kırılmış ceviz içi, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım limon.

Ayva topu nasıl yapılır?

1 adet taze rendelenmiş ayva, bol taçın, az vanilya, 1 avuç ceviz içi, 1 yemek kaşığı hindistan cevizi, 1 yemek kaşığı bal, alabildiğine çekilmiş yulaf

Hazırlanışı: Malzemeleri bir kapta kaşık yardımı ile iyice harmanlayıp el yardımı ile toplar halide şekil verip buzdolabında soğumaya bırakıyoruz.

Çikolatalı hurma tarifi

2 adet Kudüs hurması, 2 adet kavrulmuş badem, az eritilmiş sütlü çikolata

Hazırlanışı: Hurmanın çekirdeğini çıkarıp badem ile doldurun. Sonra yarısını erimiş çikolata ile kaplayın ve buzdolabında bekletin.