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Ankara Valiliği'nden uyarı geldi! S-400'ler için F-16'larla test uçuşu yapılacak

Ankara Valiliği, Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde il genelinde iki günlüğüne F-16'ların alçak uçuş yapacağını açıkladı.

Ankara Valililiği'nden, Ankara semalarında F-16 savaş uçaklarıyla test uçuşu gerçekleştirileceğine dair açıklama geldi.

Pazartesi ve salı yapılacak

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde yürütülen bazı projeler kapsamında 25 Kasım 2019 Pazartesi ve 26 Kasım 2019 Salı günü Ankara semalarında, Valiliğimizin bilgisi dahilinde Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları ve diğer hava araçları tarafından alçak ve yüksek irtifada test uçuşları yapılacaktır. Herhangi bir tedirginliğe yol açmaması bakımından kamuoyunun bilgisine sunulur” denildi.

S-400'ler için 

Söz konusu testler S-400 hava savunma sistemleri için gerçekleştirilecek. Testlerde F-16 uçakları S-400 hava savunma sistemine tanıtılacak.

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