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Koç Holding'den Yapı Kredi açıklaması! Görüşmeler devam ediyor

Koç Holding, Yapı Kredi Bankası (YKB) hisseleri ile ilgili Unicredit ile görüşmelerin devam ettiğini ve henüz alınmış bir karar olmadığını duyurdu.

Koç Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, bazı basın organlarında, Koç Holding'in müşterek yönetime tabi ortaklıklarından Koç Finansal Hizmetler AŞ (KFS) hisselerinin tamamının iş ortağı olan Unicredit'ten satın alınarak YKB'de çoğunluğun Koç Holding'e geçeceği ve iş ortaklığının sona erdirileceği yönünde bazı haberler çıktığı anımsatıldı.

Konu hakkında daha önce yapılan açıklamada belirtildiği üzere, Koç Holding'in portföyünde yer alan şirketlere ilişkin hissedarlık alternatiflerinin değerlendirilmesine yönelik çalışma ve görüşmelerin her zaman yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Bu değerlendirmeler sonucunda somut kararlar alınması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmaktadır. Bu kapsamda, YKB sermayesinde doğrudan ve dolaylı olarak çoğunluğa ulaşmamak kaydıyla, pay alımı dahil KFS ve YKB ortaklık yapılarının yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak Unicredit ile görüşmelerimiz devam etmekle birlikte, konuya ilişkin olarak herhangi bir yönetim kurulu kararı alınmamıştır. Bu nedenle tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmamakta olup, iş bu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır."

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