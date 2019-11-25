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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri'nin davetlisi olarak Katar'a gidiyor

Cumhurbaşkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştireceği Katar ziyaretine ilişkin bir mesaj paylaşıldı. Mesajda Erdoğan'ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani'nin davetlisi olarak Katar’a bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından paylaşılan mesaja göre Erdoğan, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite’nin Beşinci Toplantısı’nın gerçekleştirilmesi kapsamında 25 Kasım günü Katar’a resmi bir ziyarette bulunacak.

Türkiye Katar arasındaki ilişkiler ele alınacak

Söz konusu Komite Toplantısı’na ilgili bakan ve yetkililerin de katılım göstereceği bildirilirken, temaslarda ise Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerim tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği, iki ülke arasındaki iş birliğinin tüm alanlarda daha da derinleştirilmesine ilişkin imkânların ele alınacağı vurgulandı.

Öte yandan, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacağı aktarıldı.

Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret edecek

Yüksek Stratejik Komite’nin Beşinci Toplantısı ile Türkiye ile Katar arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik çeşitli anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması planlanırken, Erdoğan’ın Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret edeceğinin de öngörüldüğü ifade edildi.

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