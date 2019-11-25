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Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra'ya çantasında 5 önemli dosyayla gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra’da 3-4 Aralık’ta düzenlenecek NATO Zirvesi’ne katılacak. Erdoğan'ın NATO zirvesi sonrası Trumpla görüşmesi ve 5 kritik konuyu masaya yatırması planlanıyor.

Bugün Katar’a gidecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’ne başkanlık edecek. 3-4 Aralıkta ise NATO Zirvesi için İngiltere’ye gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada çok önemli görüşmeler gerçekleştirecek.

Trump’la da görüşecek

Erdoğan, Katar ziyaretinin ardından İngiltere’nin başkenti Londra’da 3-4 Aralık’ta düzenlenecek NATO Zirvesi’ne katılacak. Erdoğan’ın zirveye katılacak ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel gibi liderlerle görüşmeler yapması da bekleniyor. 

Beş kritik başlık tüm detaylarıyla masaya yatırılacak

Erdoğan, Londra’daki temasları kapsamında Macron, Merkel ve Johnson’la Suriye konulu ikinci dörtlü zirvede bir araya gelecek. Dörtlü zirvede Suriye’deki son durum, mültecilerin dönüşü, güvenli bölge, PKK/PYD/YPG, DEAŞ gibi terör örgütleriyle ortak mücadele, Anayasa Komitesi’nin çalışmaları gibi beş kritik başlık tüm detaylarıyla masaya yatırılacak.

Cambrıdge’de cami açılışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’nin ardından Cambridge Merkez Camisi’nin resmi açılışını da yapacak. Ünlü sanatçı Yusuf İslam başkanlığındaki Müslüman Akademisyenler Vakfı ve Diyanet Vakfı işbirliğiyle yapılan cami, Avrupa’nın ilk çevre dostu camisi olma özelliği taşıyor.

Yusuf İslam davet etti

Bahçesi arındırılmış yağmur suyuyla sulanan caminin karbon salınımına yol açmadığı belirtiliyor. Yusuf İslam, geçen ay Türkiye’ye yaptığı ziyarette Erdoğan’ı güneş panelleriyle kaplı, 1000 kişilik kapasiteye sahip caminin resmi açılışına davet etmişti.

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