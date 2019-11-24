İstanbul Fatih'te emekli başkomiser kızını uyurken öldürdü

İSTANBUL Fatih Zeyrek Mahallesi Dülgeroğlu Sokak'ta meydana gelen olayda; iddiaya göre, kızıyla birlikte yaşayan emekli başkomiser Kemal A., henüz belirlenemeyen bir nedenle çekyatta uyuyan kızı Nihal'i başından tabancayla vurdu.