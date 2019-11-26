İnce çete kimse açıklasın! Selvi'den çok konuşulacak CHP kulisleri

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun MYK toplantısından kulis bilgiler aktardı. Selvi, Kılıçdaroğlu'nun iddiaların hedefindeki Muharrem İnce ile görüşme yapmayı planlamadığını söyledi.

Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la CHP genel başkanlığı için Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştüğü iddiası siyaset gündeminin üst sıralarında tartışılmaya devam ediyor.

Abdulkadir Selvi, Muharrem İnce’nin CHP’den ihraç edilmesi gibi bir gündem olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İnce bildiği bir şey varsa açıklasın"

Bazı MYK üyeleri söz alıp İnce’yi eleştiriyorlar. Eleştiriler özellikle İnce’nin “Genel merkezde bir çete var” iddiası üzerinden geliyor. Bazı üyeler söz alıp “Çete kimse açıklasın. Genel merkez töhmet altında kalıyor. Bu partinin bir MYK’sı var. MYK töhmet altında kalıyor. Parti bunun altında kalamaz. Ya Muharrem İnce bildiği bir şey varsa açıklasın, bunlar kimlerse isimlerini versin ya da parti bunun gereğini yerine getirsin” diye konuşuyorlar.

"İşte görüyorsunuz, CHP bu"

Selvi, Kılıçdaroğlu’nun toplantıda şu değerlendirmeyi yaptığını yazdı: Sarayın bir süredir CHP’yi karıştırmak istediğini biliyoruz. Bazı CHP’lilerin saraya gittiği yönünde duyumlar geliyordu. Bir süredir de bu yönde uyarılarda bulunuyordum. Zaten bir süredir söylüyordum. Devletin belli kurumları CHP’yi karıştırmak için görevlendirildiler.

Kurultay sürecimizi provoke ederek kavgaların çıktığı, havada masaların, sandalyelerin uçuştuğu bir CHP görüntüsünün oluşmasını istiyorlar.

Çünkü ‘İşte görüyorsunuz, CHP bu. Bunlara ülke mi teslim edilir, bunlar mı ülkeyi yönetecek’ görüntüsünü vermek istiyorlar. Bunun için sarayın talimat verdiğini biliyorum.

"İnce ile görüşecek mi?"

Selvi, sözlerini şöyle tamamladı: Peki bu gelişmelerden sonra Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüşecek mi? İnce basın toplantısı düzenleyip Kılıçdaroğlu’nu ve genel merkezi hedef almasa düşünüyormuş ama bu saatten sonra görüşmeyi düşünmüyormuş.

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