2020 Hac fiyatları Diyanet kişi başı kaç para?

Kutsal topraklara gitmek için hac başvuru yapmak isteyen hacı adayları 2020 yılı hac ön kayıt işlemleri nasıl yapılır araştırması yapıyor. 2020 yılı hac ön kayıt işlemleri başladı ve 13 Aralık'a kadar devam edecek. 2020 hac ön kayıt başvuru için 25 lira ilgili bankalara ödenecek.

2020 yılında kutsal topraklara gidip hacı olmak isteyen vatandaşlar ön kayıt başvuruları ne zaman bitecek ve hac ön kayıt başvuru ücreti kaç para araştırmalarına başladı. 2020 yılı hac ön başvuruları başladı ve 13 Aralık'a kadar devam edecek. Hac ön kayıt başvuru ücreti 25 lira olarak belirlendi. Peki hac kayıt ücretleri hangi bankaya yatacak?

Hac önkayıt başvuru ücreti ne kadar: Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bilgilendirmede yer alan detaylara göre 2020 yılı hac önkayıt başvuru ücreti 25 TL olarak belirlendi. Kuradan vazgeçen ya da kura sonucu açıklandığında kesin kayıt hakkı elde edemeyen adayların ücretleri geri ödenmeyecek.

Önkayıt başvuru ücreti hangi bankaya yatacak: İnternet bankacılığı ya da banka şubeleri aracılığıyla ödeme yapılabilecek olan anlaşmalı bankalar şöyle; Albaraka, Halkbank, Kuveyt Türk, PTT, Türkiye Finans, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım.

Hac kurası kayıt yenileme nasıl yapılır: Geçtiğimiz yıllarda kuraya katılan ve başvurusu sonucunda kesin kayıt hakkı elde edemeyen adayların önkayıtları yani kayıt yenileme işlemleri Diyanet tarafından otomatik olarak yapılacak.

Başvurularda son gün ne zaman: Hac kayıtları için başvurularını gerçekleştirmek isteyen adayların işlemlerini 13 Aralık’a kadar tamamlamaları gerekiyor.

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Hac kurası ne zaman çekilecek: Kutsal topraklara dini görevini yerine getirmek için başvuruda bulunan hacı adaylarının kurası bu yıl 9 Ocak 2020 tarihinde çekilecek.

2020 yılımda Hacca ne zaman gidilecek: a- 2020 yılı hac kurası 09 Ocak 2020 Perşembe günü çekilecek ve aynı gün ilan edilecektir.

b- Hac kesin kayıtları 13–24 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

c- Hac için çıkışlar: 22 Haziran - 25 Temmuz 2020 (Hicri 01 Zilkade 1441-4 Zilhicce 1441);

Hacdan dönüşler: 06 Ağustos - 02 Eylül 2020 (Hicri 16 Zilhicce 1441- 14 Muharrem 1442) tarihleri arasında yapılacaktır.