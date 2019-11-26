Zlatan İbrahimoviç'ten kafaları karıştıran paylaşım

İtalya'ya gideceği iddia edilen Zlatan İbrahimoviç, sürpriz bir paylaşım yaptı.

Amerika MLS Ligi ekiplerinden Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi sona eren Zlatan İbrahimoviç, sürpriz bir paylaşım yaptı. Boşnak asıllı İsveçli oyuncu, Instagram hesabından Hammarby formasılı bir paylaşımda bulundu.

Hammarby formalı paylaşım

MLS Ligi ekiplerinden Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından İsveç Ligi ekiplerinden Hammarby formalı bir paylaşım yaptı.

Kafalar karıştı

Formanın üzerinde Ibrahimovic yazılırken, bunun anlaşmamı yoksa bir sponsorluk anlaşması mı olduğu yönünde bir ifade kullanılmadı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör @hammarbyfotboll Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)'in paylaştığı bir gönderi ( 25 Kas, 2019, 10:36ös PST )



56 maçta 52 gol kaydetmişti

Zlatan, Amerika'daki Galaxy macerasında 56 maçta 52 gol kaydetmişti.