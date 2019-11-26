Meral Akşener'den gündemdeki Beştepe iddiası için ilk yorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklama yaptı. Akşener çok konuşulan Beştepe'ye çıkan CHP'li iddiası hakkında dikkat çeken ifadelerde bulundu.

Akşener Türkiye'nin gündemine oturan 'Beştepe' iddiasıla ilgili partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener 'Gerçeklerin bir gün mutlaka gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu var. Kim kimin kaynağı, siyaset kurumunu kim kirletiyor öğreneceğiz" dedi.

Akşener söz konusu iddiayla ilgili şunları söyledi;

"Kim kimin kaynağı öğreneceğiz"

Son günlerde CHP’yi merkez alan bir tartışma yaşanıyor. Ekranları BBG evine çevirdiniz ayıp yahu. Muhalefet partilerinin sağlığıyla zerre ilgilenmeyen yandaş medyanın tavrı ilgimi çekti. Gerçeklerin bir gün mutlaka gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu var. Kim kimin kaynağı, siyaset kurumunu kim kirletiyor öğreneceğiz. Siyaset milletin huzuru için yapılır.

İYİ Parti için bu yanıyla ilgilidir. Biz vatandaşın derdine sebep olanları. Vatandaşın sırtına yeni yükleri bindirenlerle ilgileniyoruz. Kimin kiminle görüştüğünü vatandaşa dokunuyorsa dikkat deriz. Bizim siyaset anlayışımızda ikbal hesaplarıyla dümen çevirmek yoktur.



