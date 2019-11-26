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Erol Mütercimler sert konuştu: Atatürk gelse CHP yönetimini denize döker

Ortalığı karıştıran "Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Erol Mütercimler, Atatürk gelse CHP yönetimini denize döker diyerek sert tepki gösterdi.

"Bu saatten sonra Kemal Bey'in karşısına kimse çıkamaz. Çıkan adamı da 'Erdoğan ile görüştü' diye suçlarlar. " diye konuşan Erol Mütercimler, açıklamasında şunlara değindi: Erken seçim, erken alınmış. Öne alınmış, cumhurbaşkanı adayları konusu var. Herkes, kendisi de Ekrem İmamoğlu adaylık için gösteriliyor. İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı yolu kapalıdır. Hiç heveslenmesin, CHP'den cumhurbaşkanlığına olası bir aday olacaksa o kişi Mansur Yavaş'tır. Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı'dır.

Ama Kemal Bey'in gönlünde yatan kişi Mansur Yavaş değil, Abdullah Gül'dür.

Geçtiğimiz aylarda bir programda söylediği sözleri hatırlatan Mütercimler, şöyle devam etti:

"Tamamını yeniden İzmir'den denize döker"

Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk gelse, bu delege yapısı ile kimse onu Genel Merkeze sokmaz. O da zaten bu partinin MYK'sını, Parti Meclisi'ni 3-5 kişiyi hariç tutuyorum; tamamını yeniden İzmir'den denize döker. Ve yeni bir parti kurar. Bugünkü yöneticilerin partiyi getirdiği hal budur.

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