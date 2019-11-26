Rusya'dan S-400 açıklaması! Yeni bir kontrat imzalamayı umuyoruz

Rusya, 2020 yılında Türkiye ile S-400 Hava Savunma Sistemi için yeni bir kontrat imzalamayı umduklarını açıkladı.

Kosoboroexport'tan Alexander Mikheev Rusya'nın Türkiye ile yeni bir S-400 kontratı imzalamak istediklerini açıkladı.

Mikheev, açıklamasında "Yeni bir seçenek olarak ikinci bir S-400 Hava Savunma Sistemi seti konusunda konuşuyoruz." dedi.

Mikheev ayrıca "Türkiye ile teknik konularda anlaşmaya vardık, finansal konularda da pazarlığımız sürüyor" açıklamasında bulundu.

1. grup malzemeleri gelmişti

Tedarik anlaşmasının 11 Nisan 2017'de imzalandığı S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemine ait birinci grup malzemeleri 12 Temmuz'da Ankara'ya ulaşmıştı.

Anlaşma Eylül 2017'de imzalanmıştı

Türkiye, Rusya'dan 2,5 milyar dolar karşılığında toplam dört bataryadan oluşan iki adet S-400 sistemi satın almıştı. Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma, Eylül 2017'de imzalmıştı.