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Dolar uçuşa geçti! 26 Kasım dolarda son durum

Dolar, geçen hafta 5.68'lere inerek son 2 ayın en düşük seviyesine gerilerken dün Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin Ankara'da alçak uçuş yapan F-16'larla test edildiği haberiyle yükselişe geçmiş ve 5.75 TL'yi aşmıştı. Dolar 26 Kasım'da 5.7430 TL'den başladı.

Ankara Valiliği dün ve bugün F-16 ve diğer hava araçlarının test uçuşları yapacağını açıklarken, medyada yer alan haberlerde söz konusu testin Rus savunma sistemi S-400'ler için yapılacağı iddia edildi.

Dolarda son durum

5.75 üzerini test etti

Ankara ve Washington, Türkiye'nin S-400 sistemini satın alması konusunda anlaşmazlık yaşıyor. Washington S-400'lerin NATO'nun savunması ile uyumlu olmadığını ve F-35 savaş uçağı için tehdit oluşturduğunu söylüyor. Ankara ise Rusya'dan satın aldığı S-400 sistemini geçen Temmuz ayında teslim almaya başladı, ancak sistem henüz aktive edilmiş değil. Ankara Moskova ile güçlü ilişkilere atıfla S-400'lerden vazgeçmeyeceğini belirtiyor.

Pentagon, Türkiye'nin Temmuz ayında Rusya'dan S-400'leri satın almasının ardından Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı.

Haber sonrası TL'nin de gelişmekte olan ülke para birimlerinden açık ara negatif ayrışmasına neden oldu. Geçen hafta 5.68'lere gerileyerek son 2 ayın en düşük seviyesinde olan dolar kuru, haberin ardından 5.70 seviyesinden 5.75 üzerini test etti. 

Erdoğan'ın Trump'tan isteği

Dün Türkiye için bir diğer önemli gelişme de ABD'de yaşandı. Bloomberg'in haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine Halkbank'a yönelik olası yaptırımların etkisinin incelenmesini istedi. Akşam saatlerinde gelen haber sonrası sığ piyasada kur oynamadı.

Altında son durum

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