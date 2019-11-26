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Antalya'da gülen yok

Süper Lig’in 12’inci hafta kapanış maçında Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 12'nci haftası kapanış maçında Antalyaspor ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takımın futbolcuları sahaya üzerinde 'Günün Kutlu Olsun Öğretmenim' yazılı pankartla çıktı.

37'nci dakikada Gaziantep FK korner atışı sonrasında Antalyaspor'lu futbolcular topu uzaklaştıramadı. Ceza alanı içinde Twumasi'nin pasında topu önünde bulan Djilobodji'nun vuruşu ağlara gitti: 0-1.

İlk yarı Gaziantep FK'nın 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

84'üncü dakikada Doğukan Sinik'in sol kanattan ortasında arka direğe hareketlenen Nazım Sangare kafa ile topu ağlara bıraktı: 1-1.

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