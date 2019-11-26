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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 5 üniversiteye rektör atandı

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre 5 üniversiteye rektör atandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı.

Resmi Gazete'de yayımlananan atama kararlarına göre, Atılım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Yıldırım Üçtuğ, Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Arat, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yadigar İzmirli ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Osman Çakır atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

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