HABER /  KÜLTÜR VE SANAT

Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "en iyi erkek oyuncu" seçildi

Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu seçildi. 

Bu yıl 47'ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sanatçı Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "en iyi erkek oyuncu" ödülüne layık görüldü.

"Türkiye'ye bu ödül gittiği için çok mutluyum"

Bilginer, ödülünü aldıktan sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Çok iyi hissediyorum. Kendimden çok Türkiye'ye bu ödül gittiği için çok mutluyum. Çok severek, beğenerek yaptığımız bir işin başkaları tarafından da uluslararası bir platformda takdir edilmesi ve ödülle taçlandırılması çok mutlu edici bir şey. Çok mutluyum.'' dedi.

İlgili Haberler
Haluk Bilginer'in BBC dizisinde türkü söylediği görüntüler ortaya çıktı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Haluk Bilginer yıllar önce İngiliz dizisinde oynamış 'Oy Oy Eminem' şarkısını söylemiş Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ünlü isimler kadına şiddete karşı kamu spotunda bir araya geldi
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak: Kibirle asla yan yana gelmem
Araç sahiplerine müjde Motorinde 8 kuruş indirim
Gürses'in o sözleri CNN Türk'te kavga çıkardı
Diyanet maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödeyecek
İran'dan benzin zammı protestolarıyla ilgili suçladığı 4 ülkeye tehdit
ÖNCEKİ HABERLER
NATO'dan emekli ABD'li doktor İzmir'deki evinde ölü bulundu
Malezya Kraliçesi "Kuruluş Osman" dizisini tavsiye etti
FETÖ'den gözaltına alınan 7 astsubay itirafçı oldu
'Güleda' cinayetinde kan donduran ifadeler! Mektup detayı
Rusya'dan terör örgütü PKK/YPG'ye 'Esed' çağrısı
2020 hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak Diyanet takvimi
Yorumlar