Haluk Bilginer yıllar önce İngiliz dizisinde oynamış 'Oy Oy Eminem' şarkısını söylemiş
Haluk Bilginer, İngiltere'nin BBC kanalında EastEnders adında 1985'den beri yayınlanan dizide oynayıp şarkı söylemiş.
Şahsiyet dizisinde canlandırdığı Agah Beyoğlu karakteriyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday gösterilen usta oyuncu Haluk Bilginer, 1985'den beri BBC'de yayınlanan EastEnders dizisinde oynayıp 'Oy Oy Eminem' türküsünü seslendirmiş.
İngiltere'de BBC'nin EastEnders adında 1985 yılından beri devam eden bir dizisinde Mehmet Osman adında Kıbrıslı bir Türk karakterini canlandıran Haluk Bilginer, 89 yılları arasında 107 bölüm oynayıp "Oy Oy Eminem" türküsünü söylediği anlar yıllar sonra sosyal medyada paylaşılmaya başlandı, sosyal medya sallandı.
Usta oyuncunun sosyal medyada paylaşılan videosu binlerce kişi tarafından beğenildi.
Peki, Haluk Bilginer kimdir?
5 Haziran 1954 günü sigortacı Tahsin Bey ile ev hanımı Bedriye Hanım'ın üç çocuğunun ortancası olarak dünyaya gelmiştir. İzmir Türk Koleji mezunudur. Lise son sınıfta okulunun tiyatro koluna girdi ve Cahit Gürkan'ın öğrencisi oldu.