Haluk Bilginer yıllar önce İngiliz dizisinde oynamış 'Oy Oy Eminem' şarkısını söylemiş

Peki, Haluk Bilginer kimdir?

5 Haziran 1954 günü sigortacı Tahsin Bey ile ev hanımı Bedriye Hanım'ın üç çocuğunun ortancası olarak dünyaya gelmiştir. İzmir Türk Koleji mezunudur. Lise son sınıfta okulunun tiyatro koluna girdi ve Cahit Gürkan'ın öğrencisi oldu.