Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak: Kibirle asla yan yana gelmem

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'e açıklamalarda bulundu. Vali Orhan, "Bana her şeyi söyleyebilirsiniz, ancak kibirle asla yan yana gelmem. Bir gün kibir tuzağına düşeceksem bu görev bana haram olsun" diye konuştu.

KONYA'da Öğretmenler Günü için düzenlenen programa katılan Vali Cüneyit Orhan Toprak, konuşma yaptığı sırada, "Sen öğretmen misin birader? Öğretmen gibi otur da bir görelim" diyerek karşısındaki kişinin oturuşunu eleştirdi. Yaşanan olay sonrasında Vali Toprak'a çok sayıda tepki geldi.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'tan konuyla alakalı yeni bir açıklama geldi. Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'e konuşan Toprak şunları söyledi:

"Yapılan eleştirilerin oradaki atmosferle hiç ilgisi yok. Öğretmenlerle haşır neşir olduğumuz, duygu yoğunluğunun yüksek olduğu bir ortamda, bir kişinin çok kötü şekilde oturmasıyla insicamın bozulması söz konusu. O sözleri de kırmak ve azarlamak için asla söylemedim. Bu olay beni de derinden üzdü. Böyle bir olayla gündeme gelmekten dolayı üzüldüm."

Gazeteci gençle buluşmuş

Öğretmen sanıp azarladığı kişinin gece Valiliğe geldiğini, çay içip sohbet ettiklerini belirten Vali Toprak, "Özür diledi, 'Dalıp öyle oturmuşum' dedi. Çocuğa, 'Sana en ufak bir kırgınlığım yok. Olur böyle şeyler' dedim. Ben halkıyla iç içe bir idareciyim. Bana her şeyi söyleyebilirsiniz ama kibirle asla özdeşleştirilemem. Bir gün kibir tuzağına düşeceksem, bu görev bana haram olsun" dedi.

Bir öğretmene asla böyle bir şey söylemeyeceğini belirten Vali Toprak, "Öğretmenler başımın tacı. Lise öğretmenlerimle görüştüğümde hala yanlarında esas duruşa geçerim. Benim tepkim öğretmenlere değildi. Oradaki kişi ayağını dikip böyle yan dönüp 2 bin kişiye karşı saygısızca oturamaz. Buna tepki gösterdim ben" diye konuştu.

"Hakaret yok, azarlama yok, kovma yok"

Konya'da halkın içinde olan bir vali olduğunu belirten Toprak şunları söyledi:

"Gelin beraber gezelim; yaşlı, genç, çocuk, engelli, vatandaşlarımız beni görünce boynuma sarılmıyorsa ben bu görevi bırakırım. Törendeki olayda bir anda o oturuşu görünce insicamım bozuldu. 'Basın mensubuyum' dese umursamam, görmem bile. 'Öğretmen' denilince salondakiler adına tepki gösterdim. Hakaret yok, azarlama yok, kovma yok. Benim kırmızı çizgim, vatandaşın işini yapmayan memurdur. Bu konuda toleransım yok."