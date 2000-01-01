PTT’DEN KARGOMAT 7/24 HİZMETİ
PTT AŞ, Kargomat 7/24 hizmetiyle kargo ulaşımında büyük kolaylık sağlıyor. Kargomatlar, vatandaşların kendilerine ulaştırılacak kargoları, günün istenen saatinde, istedikleri noktadan, gönderilen şifrelerle alabilmelerine imkân sunuyor.
Kargo işlemleri esnasında alıcının cep telefonu bilgilerinin alınması şartıyla adreste teslimi sağlanamayan ihbarlı gönderiler, alıcının adresine en yakın kargomatlara bırakılıyor. Ayrıca, vatandaşlar kargolarını PTT iş yerlerinden kargomat varışlı olarak da gönderebiliyorlar. Vatandaşlar gönderilerini bu cihazlardan mesai saatleri dışında da kolayca alabiliyor.
SMS İLE KOLAY BİLGİLENDİRME
Vatandaşlar, SMS yoluyla kendilerine gönderilecek olan akıllı şifre ile SMS içeriğinde adresi belirtilen “PTT Kargomat 7/24” cihazından gönderilerini teslim alabiliyor
Alıcısına adresinde teslim edilemeyen veya kargomat adresi varışlı gönderiler, çeşitli ebatlara sahip çelik konstrüksiyondan oluşan kutularda emniyetli bir şekilde muhafaza ediliyor.
PTT AŞ, gönderilerin muhafaza edildiği kutuların, alıcı tarafından T.C. kimlik numarası ve akıllı şifre girişi ile açılmasını sağlayarak, güvenliği en üst düzeyde tutmayı amaçlıyor.
Ayrıca vatandaşlar, IOS ve Android işletim sistemli akıllı telefonlarına Kargomat 7/24 uygulamasını indirerek, kargomat cihazına bırakılmış gönderisine ait QR kodunu cihazın barkod okuma bölmesine göstererek akıllı şifre girmeden de ürünlerini alabiliyor.