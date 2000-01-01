PTT’DEN KARGOMAT 7/24 HİZMETİ

Kargo işlemleri esnasında alıcının cep telefonu bilgilerinin alınması şartıyla adreste teslimi sağlanamayan ihbarlı gönderiler, alıcının adresine en yakın kargomatlara bırakılıyor. Ayrıca, vatandaşlar kargolarını PTT iş yerlerinden kargomat varışlı olarak da gönderebiliyorlar. Vatandaşlar gönderilerini bu cihazlardan mesai saatleri dışında da kolayca alabiliyor.