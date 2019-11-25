SON DAKİKA
AK Parti'den Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili açıklama! Siyasi suikast yapıyorlar Haberin devamı. CHP'den Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili yeni bir açıklama geldi! Bu kumpas CHP'ye kuruldu İnce'nin suçlamalarına da yanıt Haberin devamı.
HABER /  GÜNCEL
ADV Erken Rezervasyonda %50'ye Varan İndirim Fırsatını Kaçırmayın
ADV Az enerji çok ısı

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın azarladığı muhabir konuştu!

KONYA 'da olay olan Öğretmenler Günü etkinliğinde Vali Cüneyit Orhan Toprak'ın ''sen öğretmen misin birader'' deyip oturuşundan dolayı azarladığı yerel gazete muhabiri Ali Akkuş o anları anlatı..

Konya'daki 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğinde, Vali Cüneyit Orhan Toprak tarafından öğretmen sanılan ve bacak bacak üstüne attığı için azarlanan yerel gazete muhabiri Ali Akkuş, Sözcü'ye konuştu. Akkuş, Vali Toprak'ın kendisine "Öğretmen misin birader" diye seslendiğini, "Hayır muhabirim" diye yanıt verdiğini, ancak Toprak'ın kendisini duymadığını söyledi.

Ülke gündemine oturdu

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğinde öğretmen olduğunu zannederek bacak bacak üstüne atan bir yerel gazete muhabirini azarlamış ve ülke gündemine oturmuştu.Vali Toprak, azarladığı kişinin öğretmen değil muhabir olduğunun ortaya çıkması üzerine “Konya’nın Öğretmenler Günü’nde böyle bir konuyla gündeme gelmesinden dolayı üzüntülerimi tekraren kamuoyuna bildirir, saygılar sunarım” demişti.

Bir anlık bir dalgınlıkla ayaklarımı uzattım

Anadolu’da Bugün gazetesinin muhabiri olan ve Vali Cüneyit Orhan Toprak’ın Ali Kuş’un sert sözlerine maruz kalan Ali Kuş, yaşananları anlattı. Bir anlık dalgınlıkla ayaklarını uzattığını belirten Ali Kuş, şunları söyledi:

Boş bir koltuğa oturdum

Öğretmenler Günü programını takip etmek üzere Selçuklu Kongre Merkezi’ne gittim. Programdan birkaç kare fotoğraf çektikten sonra telefonumun ses kaydını açtım. Ardından orada bulunan boş bir koltuğa oturdum.

Benim söylediklerimi işitmedi

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Vali Bey’in bana seslendiğini fark ettim. “Öğretmen misin birader?” dedi. Ben de ayağa kalkarak, “Hayır muhabirim” dedi. Fakat benim söylediklerimi işitmediği için konuşmasına devam etti. Ben de utancımdan kafamı eğip dinlemek zorunda kaldım.

Makamına gidip özür diledik

Bu sabah gazetemizin yazı işleri müdürü ile birlikte makamına giderek, gazetemiz adına özür diledik. Yaşananlardan dolayı üzüntü duyduğumun bilinmesini isterim.”

İlgili Haberler
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak açıkladı! Kızdığım kişi gazeteci
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kocaeli'nde sular çekilince ortaya çıktı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Meclis'te tüm partilerin uzlaştığı karar! Kenan Evren'in adı her yerden silinecek
İlk görüntüler geldi! Ankara'da F-16'lar S-400 testi için havalandı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmenlere iyi haber her ilçeye açılacak
Mario Balotelli Galatasaray'a sıcak bakıyor
İYİ Parti sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'ndan dikkat çeken erken seçim açıklaması
CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel’den Beştepe iddiasıyla ilgili ilginç yorum
ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'da Berlin Şehitlik Camisi'ne bombalı saldırı tehdidi
Kayserispor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı
2020 KPSS tarihi ÖSYM yeni sınav takvimi ne zaman?
Arsenal'da Unai Emery'nin yerine iki isim
Hac ön kayıt tarihleri ne zamana kadar sürecek son gün
VGM burs sonuçları açıklandı VGM burs sonuç sorgulama
Yorumlar 4 yorum