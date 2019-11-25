Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın azarladığı muhabir konuştu!

KONYA 'da olay olan Öğretmenler Günü etkinliğinde Vali Cüneyit Orhan Toprak'ın ''sen öğretmen misin birader'' deyip oturuşundan dolayı azarladığı yerel gazete muhabiri Ali Akkuş o anları anlatı..

Konya'daki 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğinde, Vali Cüneyit Orhan Toprak tarafından öğretmen sanılan ve bacak bacak üstüne attığı için azarlanan yerel gazete muhabiri Ali Akkuş, Sözcü'ye konuştu. Akkuş, Vali Toprak'ın kendisine "Öğretmen misin birader" diye seslendiğini, "Hayır muhabirim" diye yanıt verdiğini, ancak Toprak'ın kendisini duymadığını söyledi.

Ülke gündemine oturdu

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğinde öğretmen olduğunu zannederek bacak bacak üstüne atan bir yerel gazete muhabirini azarlamış ve ülke gündemine oturmuştu.Vali Toprak, azarladığı kişinin öğretmen değil muhabir olduğunun ortaya çıkması üzerine “Konya’nın Öğretmenler Günü’nde böyle bir konuyla gündeme gelmesinden dolayı üzüntülerimi tekraren kamuoyuna bildirir, saygılar sunarım” demişti.

Bir anlık bir dalgınlıkla ayaklarımı uzattım

Anadolu’da Bugün gazetesinin muhabiri olan ve Vali Cüneyit Orhan Toprak’ın Ali Kuş’un sert sözlerine maruz kalan Ali Kuş, yaşananları anlattı. Bir anlık dalgınlıkla ayaklarını uzattığını belirten Ali Kuş, şunları söyledi:

Boş bir koltuğa oturdum

Öğretmenler Günü programını takip etmek üzere Selçuklu Kongre Merkezi’ne gittim. Programdan birkaç kare fotoğraf çektikten sonra telefonumun ses kaydını açtım. Ardından orada bulunan boş bir koltuğa oturdum.

Benim söylediklerimi işitmedi

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Vali Bey’in bana seslendiğini fark ettim. “Öğretmen misin birader?” dedi. Ben de ayağa kalkarak, “Hayır muhabirim” dedi. Fakat benim söylediklerimi işitmediği için konuşmasına devam etti. Ben de utancımdan kafamı eğip dinlemek zorunda kaldım.

Makamına gidip özür diledik

Bu sabah gazetemizin yazı işleri müdürü ile birlikte makamına giderek, gazetemiz adına özür diledik. Yaşananlardan dolayı üzüntü duyduğumun bilinmesini isterim.”