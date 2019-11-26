Gürses'in o sözleri CNN Türk'te kavga çıkardı

Gazeteciler Özlem Gürses ve Zafer Şahin, FETÖ tartışması nedeniyle karşı karşıya geldi. Gürses'i belden aşağıya vurmakla suçlarken programda Şahin, Sözcü'nün bir temsilcinin FETÖ'yü konuşmaması gerektiğini söyledi. İşte ikili arasında yaşanan o tartışma;

CNN Türk'te Özlem Gürses'in FETÖ ile mücadeleyle ilgili sözleri tartışma yarattı. Zafer Şahin, Gürses'in makul konuşuyormuş gibi yapıp belden aşağıya vurduğunu iddia etmesi üzerine ikili arasında sert tartışmalar yaşandı.

Başak Şengül'ün moderatörlüğündeki programda Rahmi Turan'ın yazısıyla başlayan tartışmalar değerlendirildi. Sözcü gazetesi yazarı Özlem Gürses, ortaya atılan iddianın Sözcü gazetesinin dışında olduğunu söylerken konuyu FETÖ ile mücadeleye getirdi. Gürses'in 15 Temmuz şehidi gazeteci Mustafa Cambaz'ın oğlu Alparslan Cambaz'ın attığı tweeti okumasına Takvim gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin itiraz etti.

"Belden aşağıya vuruyorsun"

Zafer Şahin'in Gürses'e sürekli makul konuşuyormuş gibi yapıp belden aşağıya vurduğunu söylemesi üzerine ikili arasında sert tartışma yaşandı.

İşte CNN Türk canlı yayınında yaşanan o tartışma;

Özlem Gürses: Yani böyle müstehzi bir gülümsemeyle karşılanacak bir cümle değil Zafer! Bu hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir cümle. Ben AK Parti'nin yerinde olsam, iktidarın yerinde olsam en az CHP kadar bu 303 milyon TL'ye ne oldu diye sorardım. Hepimizin sorumluluğu bunu sormak. Bu şehitler hepimizin şehitleri. Bunlar çok önemli konular.

Zafer Şahin: Bu müstehzi bir gülümseme değil. Sizin makul konuşuyor gibi yapıp bütün gerçeği çarpıtmanıza yönelik bir bakış!

Ö.G: Bunlar sizin gazetenizde haber olmuyor biliyorum ama arada bir okursanız insanların böyle eleştirileri var...

Z.Ş: Özlem Hanım, bakın sizin gazetenizle ilgili burada konuşurum sonra ortalığı yaygaraya verirsiniz. Geçen hafta neler yaptığınızı gördüm. Bu FETÖ mevzularına siz ve çalıştığınız gazete adına hiç girmeyin. Tavsiyem odur. Bu FETÖ mevzusuna özellikle bir Sözcü çalışanı olarak girmemenizi tavsiye ederim.

Ö.G: Utanmalısın bu sözlerinden dolayı Zafer!

Z.Ş: Asıl siz sözlerinden utanmalısınız. Hakikaten yazık. Bakın her şey bir yerlere selam çakmak değildir. Bu ülkenin yaşadığı 15 Temmuz acısını böyle sulandırmaya çalışmayın.

İsmail Çağlar: Bir cümle söylemem lazım. Rahmi Turan'ın başyazarı olduğu bir gazetenin temsilcisi gazeteciliğinden itibarından bahsediyor. Günün en komik finali de bu oldu teşekkür ederim.

Ö.G: Sensiz o komik! Doğru dürüst konuş İsmail gerçekten sensin komik, hiç alakası yok!