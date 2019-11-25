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Rusya'dan terör örgütü PKK/YPG'ye 'Esed' çağrısı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, terör örgütü YPG'nin uzantısı Demokratik Suriye Güçleri'ne çağrıda bulunarak "Esed'e katılın" dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Moskova'nın terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) en kısa sürede Suriye ordusuna katılmasını beklediğini söyledi. Gazetecilerin Bogdanov, "SDG Suriye ordusuna ne zaman dahil olabilir?" sorusuna "Umarız olur. Ne kadar erken, o kadar iyi" yanıtını verdi.

Rusya'nın Suriyeli Kürtlerle (PKK/YPG) Esed rejimi arasında diyalog kurulmasına destek vereceğini kaydeden Bogdanov, "Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve birliğine saygı ilkeleri temelinde barışçıl çözüme ilgi duyan tüm taraflarla iletişim halindeyiz" dedi.

SDG, rejimin "Orduya katılın" çağrısına "Safların birleştirilmesi, SDG'nin özel statüsü ve yapısını tanıyan ve koruyan siyasi bir anlaşmayla başlamalı" yanıtını vermişti. Bu gelişmenin ardından Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin de, SDG ile Suriye ordusunun birleşmesi konusunda Kürt güçler ile Şam arasında müzakereler yapılması için katkı sunmaya hazır olduğunu söylemişti.

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