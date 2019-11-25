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Gaziantepli avukat kuzeninin evinde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Barosuna kayıtlı avukat Ahmet Baran Akkaya (38), ziyarete geldiği Gaziantep'teki kuzeninin evinde ölü bulundu. Akkaya'nın kalp krizi geçirdiği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'da oturan evli ve 2 çocuk babası Ahmet Baran Akkaya, akrabalarını ziyaret etmek için geldiği Gaziantep'te geceyi kuzeninin evinde geçirdi. Önceki gün öğlen saatlerinde, Akkaya'nın yatakta hareketsiz yattığını gören kuzeni durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Gelen ekipler, yaptığı kontrolde Akkaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Ahmet Baran Akkaya'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Avukat babası, müvekkili tarafından öldürülmüş

Ahmet Baran Akkaya'nın kendisi gibi avukat olan babası İsmail Akkaya'nın da 2014 yılında, ofisinde, eski bir müvekkili tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü öğrenildi.

Ahmet Baran Akkaya'nın cenazesinin Asri Mezarlık'taki aile mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

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