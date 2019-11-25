TÜRSAB üyesi İbrahim Halil Kalay Türkiye Turizm Tanıtım ve Gelişim Ajansı’na adaylığını açıkladı. Kalay yaptığı açıklamada ''bu göreve layık görülürsem, siz değerli üyelerimizin fikirlerini, projelerini, ortak hedeflerimiz ve geleceğimiz doğrultusunda en iyi şekilde temsil edeceğimden ve savunacağımdan hiç şüpheniz olmasın’’ dedi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Gelişim Ajansı 30 Kasım- 1 Aralık tarihlerinde 24. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleşecek. Genel Kurulun ikinci günü olan oy verme işlemi sırasında, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulunda, Türkiye Seyahat Acentaları Birliğini temsil edecek üye seçimi de eş zamanlı olarak yapılacak. Türkiye Turizm Tanıtım ve Gelişim Ajansı’na sürpriz bir isim adaylığını açıkladı.İbrahim Halil Kalay…Kalay adaylığını yaptığı bir açıklamayla duyurdu. Kalay'ın açıklaması şöyle:

Değerli Meslektaşlarım;

Bilindiği üzere, 30 Kasım- 1 Aralık tarihlerinde Birliğimizin 24. Olağan Genel Kurulu gerçekleşecektir.

Genel Kurulun ikinci günü olan oy verme işlemi sırasında, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulunda, Türkiye Seyahat Acentaları Birliğini temsil edecek üye seçimi de eş zamanlı olarak yapılacaktır.

Turizm sektöründeki birikim ve tecrübelerimi, gençliğimin dinamizmiyle birleştirerek, ülkeme ve turizm sektörüne aktarabilmek düşüncesiyle, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine aday olmaya karar verdim.

Sizlerin teveccühüyle bu göreve layık görülürsem, siz değerli üyelerimizin fikirlerini, projelerini, ortak hedeflerimiz ve geleceğimiz doğrultusunda en iyi şekilde temsil edeceğimden ve savunacağımdan hiç şüpheniz olmasın.

Değerli Meslektaşlarım;

1997 yılında turizm sektörüne hizmet etmek ve deneyimli meslektaşlarımın birikiminden yararlanmak amacıyla,TÜRSAB İstanbul Avrupa Bölge Temsil Kurulu Yönetim Kurulu Yedek Üyesi seçilerek görev yapmaya başladım.

Turizm sektöründe çalışmanın heyecanı hiç azalmadı, hattaülkeme ve sektöre olan tutkum o günden bugüne katlanarak arttı.

Geçen yıllar bana, turizm sektörünün dünya barışına katkısını, kültürler arası köprü görevi kurmadaki gücünü ve farklı diller konuşulsa da turizmin dilinin tek olduğunu gösterdi. Bu tek dil, hepimizin bildiği gibi, samimi bir gülümsemedir. Bu sektör bana gurur duyduğum Türk vatandaşlığı yanında dünya vatandaşlığının da önemini öğretti.

2014-2017 yılları arasında TÜRSAB İstanbul Avrupa Bölge Temsil Kurulu Başkanı seçilerek, bu önemli görevi değerli çalışma arkadaşlarımla birlikte yürüttüm.

2017 yılında da sizlerin teveccühü ile Başkanımız Sayın Firuz B. Bağlıkaya’nın listesinde yer alarak TÜRSAB Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başladım. Sayman Üye olarak görev yaptığım 23. Dönemde, başta Başkanımızdan olmak üzere, tüm sektörden çok şey öğrendim…

Ülkemizin her yanındaki üyelerimizin taleplerini, ihtiyaçlarınıve sorunlarını dinledim, duygularına ortak oldum. Üyelerimizin sorunları çözebilmek ve önündeki engelleri kaldırabilmek için yönetim kurulumuzun değerli üyeleri ile birlikte hiç durmadan çalıştık.

Seyahat acentalığı sektörünün gelişimi için;

- bölgesel bazda destinasyon tanıtımından, seyahat acentalarımızın pazarlama ve tanıtım teşviklerindenyararlanması çabalarına;

- yeni ürün oluşturmadan, meslektaşlarımızın ticaret hacminin büyütülmesine;

- yeni pazarlar oluşturulmasından, dijital dünyaya geçiş sürecinin en sıkıntısız şekilde atlatılmasına;

- Deniz, kum, güneş turizmi dışında Kültür, MİCE, Kruvaziyer, Spor, inanç, Gastronomi gibi alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi çabalarına, sürekli çalışmak ve meslektaşlarım ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı arasında köprü olabilmek amacındayım.

Değerli meslektaşlarım, sizlerle aynı mesleği yapabilme şansına sahip olduğum için onur duyuyor, Birliğimizi temsilen, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliğine olan adaylığımı takdirlerinize sunuyorum.

Tüm adaylara başarılar diliyor, verimli bir Genel Kurul ve seçim süreci yaşanmasını diliyorum.