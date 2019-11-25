Fatih Terim: Babel Club Brugge maçında yok

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ryan Babel'in sakatlığı nedeniyle yarınki Club Brugge maçında forma giyemeyeceğini açıkladı. 13 olan Galatasaray kadrosu böylelikle 12'ye indi.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve futbolculardan Ömer Bayram, Club Brugge maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Ömer Bayram, ''Geçen sezon büyük takıma transfer olunca bir sarsıntı geçirdim. Her zaman kendime inandım, vazgeçtim. Sezon başında gidip gitmeyeceğim konuşuluyordu. Ama böyle düşünmedim. İyi çalıştım orta sahada hocam şans verdi ve bunu iyi kullandığımı düşünüyorum.'' dedi.

''Her oyuncu gibi ben de büyük takıma transfer olduktan sonra sarsıntılı bir dönem geçirdim ama pes etmedim'' diyen Bayram, ''Sezon başında ayrılığı hiç düşünmedim. Hocam bana şans verdi. Elimden geldiği kadar kullandım diye düşünüyorum. Savaşçı ruhumu hiçbir zaman kaybetmedim. Taraftarımızı arkamıza alıp sahada basmadık yer bırakmayacağız.'' ifadelerini kullandı.

''Futbol hayatınızda bile çok az karşılaşacağınız bir durumla karşı karşıyayız''

Fatih Terim, ''Muslera oynayabilecek durumda. Ben, Club Brugge karşısında bir Galatasaray reaksiyonu bekliyorum. Taraftarımızın da desteği ile beraber kazanmak zorundayız, çok net ve açık.'' derken şu ifadeleri kullandı;

''Futbol hayatınızda bile çok az karşılaşacağınız bir durumla karşı karşıyayız. 16+2 soyunuyoruz. Listeye yazamadığımız oyuncularımız var. Jimmy, Ahmet, Emre Taşdemir, Linnes ve Taylan gibi. Cezalılarımız var, biri Nzonzi, diğeri de İspanya'daki maçta atılan Yunus. Cezalı ve sakat oyuncularımız var. Falcao, Andone, Luyindama, Şener ve Babel. Sürpriz oldu ama Babel de var. Sakat oyuncularımız bir hayli fazla. Falcao, Andone, Luyindama, Şener ve Babel sakat. Erencen'i aldım kadroya, bugün belki alt yapıdan bir tane daha alacağız.

İşte UEFA listesinde adı yer alan ve ve son anda bir aksilik çıkmazsa oynayabilecek durumda olan oyuncular:



KALECİLER: Muslera, Okan

DEFANS: Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo

ORTA SAHA: Selçuk, Lemina, Ömer Bayram, Seri, Belhanda, Feghouli, Emre Mor FORVET: Adem

''Belhanda'nın hareketini tasvip etmem mümkün değil''

Taraftarımız bilmeli ki oyuncularımız olmazsa bizim olma ihtimalimiz yok. Bazı seyircilerin yaptığı yanlışı, taraftarımız onarabilir. Belhanda'nın hareketini tasvip etmem mümkün değil ama çenesi kırık halde maç oynayan bir adamdan bahsediyoruz. Onu da bazı şeyler acıtmış olabilir. Belhanda'nın yaptığı yanlış, hem fikiriz ama çenesi kırılıp, 2-3 ay oynamaması gerektiği halde 15 günde sahalara dönen Belhanda'dan bahsediyoruz. Taraftarımızdan biraz daha Belhanda'ya sahip çıkmasını rica ediyorum. Empati yapmak lazım. Onu da bazı şeyler acıtmış olabilir. Kötü oynuyor, yanlış yapıyor ama yaptığı fedakarlıkları da unutmamak lazım.

''Babel fedakarlık yaptı''

Babel milli maçtan dizi şiş döndü, bir yandan dizini halletmeye çalışırken; diğer yandan da işin ruhunu tedavi etmeye çalıştık. Ben, Babel ile konuştum ve maça çıktı. Babel'in bu kadar uzun süre oynamasını da beklemiyordum, fedakarlık yaptı. Herkesi karnesi bizim tarafımızdan tutulur, kimse merak etmesin. Babel antrenmana da çıkmayacak ve zaten "oynayamam" demiş ama şu ana kadar çok fedakarlık yaptı.

''Babel'in yetişmesi için elimizden geleni yapacağız''

Babel bir fedakarlık yaptı. Dolayısıyla bizim de bir fedakarlığa ihtiyacımız var. Bunu yapacak olan kimdir? taraftardır. Onlar olmazsa kulüp olmaz. Oyuncularımın onlara ihtiyacı var. Şu anda 13 kişiyiz. Yarına kadar bir değişiklik olur mu? Sanmıyorum. Babel'in yetişmesi için elimizden geleni yapacağız.

''Kazanırsak UEFA yolu açılabilir''

Beni en iyi anlayabilecek olanlar Galatasaray'ın futbolcularıdır. Yarın bir 11 çıkaracağız ama bakalım nasıl bir 11 çıkacak. Buradaki en az 7-8 oyuncu bizimle sezon başı geçirmedi. Sıkıntılarımız oradan başladı. Biz bunu hissettirmemeye çalıştık. Tabii bu bizim pes edeceğimiz anlamına gelmez. Biz pes etmeyiz, Galatasaray pes etmez! Gerek Türkiye liginde gerekse Şampiyonlar Ligi'nde umduğumuzu bulamadık ama yarın atacağımız gol çok değerli olacak, buyursunlar fırsat. Kazanırsak UEFA yolu açılabilir. Ağlamanın, sızlamanın alemi yok! Gerçek bu.

''Biz bir yerde toplum olarak yanlış yapıyoruz''

(Transfer hakkında) Ben de isimlerin iyi olduğundan şüphem yok. Biz bir yerde toplum olarak yanlış yapıyoruz. Bir kısım bunları isteyerek yapmıyor ama bir kısım kasıtlı olarak yapıyor. Beklentileri çok yükseğe çekerseniz, küçük düşüşler dahi hayal kırıklığı yaratabilir.

''Bu durumdan çıkmak için elimizden geleni yapacağız''

Galatasaray taraftarı hiç merak etmesin ben onlarla her şeyi paylaşıyorum, paylaşacağım. Soğukkanlılığımızı koruyarak bu durumdan hep beraber çıkacağız. Benim taraftarım, camiam merak etmesin, ben buradayım. Ne yapılması gerekirse yaparım. Bu zamanında uçuyordu, kaçıyordu, bu zamanında atıyordu, şuraya gidecekti, şuraya transfer olacaktı! Yok yok böyle bir durum yok. Arena burası. Galatasaray taraftarı merak etmesin, ben ne olursa olsun onlarla her şeyi paylaşacağım. Camiam hiç merak etmesin ben buradayım. Bu durumdan çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Başakşehir maçı berabere bitseydi üzülürdük, mağlup olduk. Oluyor böyle şeyler. Soğukkanlılığımızı koruyarak buradan çıkacağız. Benim camiam hiç merak etmesin, ben buradayım. Allah'ın izniyle de ne yapılması gerekirse yaparım.''