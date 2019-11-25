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Manchester City'de Sergio Agüero şoku

Anadolu Ajansı

Manchester City'nin Arjantinli yıldızı Sergio Agüero, sakatlığı nedeniyle birkaç hafta forma giyemeyecek. 

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin yıldız futbolcusu Sergio Agüero, sakatlığı nedeniyle birkaç hafta forma giyemeyecek. 

Teknik direktör Pep Guardiola, düzenlediği basın toplantısında, Chelsea maçında sakatlanan Arjantinli yıldızın 7 Aralık'ta oynanacak Manchester United derbisi de dahil birkaç maçta takımdaki yerini alamayacağını kaydetti. 

Bu sezon tüm kulvarlarda 16 maça çıkan Agüero, 13 gol attı. 

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