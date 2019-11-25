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YÖKDİL sonuç ekranı açılıyor ÖSYM YÖKDİL sonuçları ne zaman?

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması öğrencilerin gündeminde. 3 Kasım'da yapılan YÖKDİL sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından 28 Kasım'da açıklanacak. YÖKDİL sonucuna göre alınan puan 5 yıl geçerli olacak.

Bu yıl ilk kez Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2019-YÖKDİL) sonuçlarına yönelik heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. YÖKDİL'in temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları da geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, 41 ildeki 47 sınav merkezinde 3 Kasım'da tamamlandı. Gözler şimdi sonuçların erişime açılacağı tarihte. İşte, 2019 YÖKDİL sonuçları hakkında merak edilenler...

Daha önce Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) koordinasyonunda Anadolu ve Ankara Üniversitelerince yapılan ve sonbahar döneminden itibaren ÖSYM tarafından uygulanması kararı alınan YÖKDİL'in sonuçları, 28 Kasım'da açıklanacak.

Fen bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler alanlarında İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerindeki sınavın sonuçları, sınav tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

YÖK ve ÖSYM arasında imzalanan protokol uyarınca ÖSYM tarafından yapılan sınav, YÖK ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş diğer kurum ve kuruluşlar tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde uygulandı.

 

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