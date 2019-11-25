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Almanya'da Berlin Şehitlik Camisi'ne bombalı saldırı tehdidi

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Şehitlik Camisi'ne aşırı sağcı bir örgüt tarafından bombalı saldırı tehdidi yapıldı.

Merkezi Köln'de bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) kaynaklarından AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Berlin Şehitlik Camisi'ne yönelik bombalı saldırı tehdidi bugün yerel saatle 08.01'de elektronik posta yoluyla yapıldı.

"Bugün birkaç bomba camide patlayacak" ifadesi kullanılan ve "neo88@web.de" adresinden gelen elektronik posta, aşırı sağcı terör örgütü "Combat 18" imzasıyla gönderildi.

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök, söz konusu tehditle ilgili Berlin'deki emniyet birimlerinin bilgilendirildiğini belirterek, "Boş bir tehdit de olsa huzur kaçırmaya yönelik bir girişim. Umursamaz davranmak gibi bir lüksümüz yok" dedi.

Öte yandan Kuzey-Ren Vestfalya eyaletindeki Menden Yeşil Camisi'ne iki gün önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir tehdit mektubu gönderildiği bildirildi.

Almanca yazılan mektupta "Yabancılar 31.12.2019'a kadar Almanya'dan defolun gidin" ifadesinin kullanıldığı aktarılarak, olaya ilişkin Menden polisine suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

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