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Ronaldo'dan şiddet gören kadınlara büyük destek

Serie A'da forma giyen futbolcular, kadına şiddete tepki için bu hafta sonu oynanan maçlara yanaklarına sürdükleri kırmızı boya ile çıktı.

Juventus, geriye düştüğü maçta Atalanta'yı 3-1 yenerek yoluna namağlup devam etti. Torino'yu 3-0 yenen Inter, zirveden kopmadı. Lazio, deplasmanda Sassuolo'yu 2-1'lik skorla geçerken, Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Roma ise sahasında Brescia'yı 3-0 mağlup etti.

Serie A'nın 13. haftasını 35 puanla geçen Juventus'u, 34 puanla Inter, 27 puanla Lazio, 25 puanla da Roma takip etti. 

"Kadına şiddete kırmızı kart"
Öte yandan İtalya Serie A liginde forma terleten futbolcular 13. hafta maçlarına yanaklarına sürdükleri kırmızı boya ile çıktılar. Bir şirketin organize ettiği "Kadına şiddete kırmızı kart" kampanyası dahilinde yanaklarındaki kırmızı boya ile maçlara çıkan oyuncular kadına şiddete dikkat çektiler.



Ronaldo-Ribery de vardı
Aralarında Cristiano Ronaldo, Federico Higuain, Franck Ribery gibi yıldız isimlerin de olduğu futbolcular, bu duyarlı davranış için kamuoyu tarafından alkış toplarken, kampanya sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

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