CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel’den Beştepe iddiasıyla ilgili ilginç yorum

Beştepe’de Erdoğan’la görüşen CHP’li iddiasıyla ilgili ortalık toz duman...Kılıçdaroğlu isim açıklama konusunda suskunluğunu korurken İnce ve diğer CHP'liler arasında karşılıklı atışmalar aldı başını gidiyor. Problemin nasıl çözüleceği merak edilirken en ilginç yorum CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel’den geldi.

Rahmi Turan’ın Beştepe’de Erdoğan’la görüşen CHP’li iddiasıyla ilgili tartışmalar aldı başını gidiyor. İddialar Türkiye’nin gündemine otururken CHP’de de kazan kaynıyor, büyük bir kavga var. Bu iddiaların hedefindeki isim Muharrem İnce memleketi Yalova’da düzenlediği basın toplantısında iddialara yanıt verdi.

İnce CHP yönetiminde çete diye tabir ettiği bir grubun kendisine komplo kurduğunu belirtip hakkındaki bu iddiaları komplo, kumpas, tuzak olarak niteledi. Konuşmasında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu da eleştiren İnce Kılıçdaroğlu’nun birlikte mücadele edelim teklifini kabul etmediğini belirtti.

Bu kumpas bunu yapanların ayağına dolandı

Toplantı sırasında İnce’nin yanında CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel de vardı. İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık toplantı sonrası CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel’e mikrofon uzattı. Yaşanan süreci ve İnce’nin açıklamalarını değerlendiren Özel ‘'bu kumpas bunu yapanların ayağına dolandı’’ dedi. Özcan Kılıçdaroğlu’nun İnce’yle görüştükten sonra ben sana döneceğim deyip geri dönüş yapmamasını hatırlatan Özışık’a ''ben matematik öğretmeniyim işimiz problem çözmekti, ama ben bu problemi çözemedim'’ yanıtını verdi. İşte Özcan’ın o açıklamaları:

Ben matematik öğretmeniyim ama bu problemi çözemedim!

Ben matematik öğretmeniyim işimiz problem çözmekti, ama ben bu problemi çözemedim. Eldeki veriler bu problemi çözmeye yetmedi. Sayın Genel Başkan dürüst bir insandır. Böyle bir noktada neden böyle davrandı, niye o isimleri belirlemedi…

Bildiğin ismi açıklaman lazım!

Bildiğin ismi açıklaman lazım, çünkü taş düşmüş yuvarlanmış birileri altında kalacak. O konuda Sayın Genel Başkana bir şey diyemiyorum. Umuyorum Genel Başkan bir açıklama yapar ve bir haksızlığı ortadan kaldırır. Özışık’ın Kılıçdaroğlu susmaya devam ederse sorusuna ise Özcan şu yanıtı verdi:

Birileri çıkıp konuşacaktır diye düşünüyorum

''Ebediyen susamayacaktır kimse. Yakında kurultay var. Televizyonlar var, her gün açıklamalar yapılıyor. Birileri çıkıp konuşacaktır diye düşünüyorum''

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