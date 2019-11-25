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Erdoğan'dan kadına şiddet mesajı! Bu ayıbı ülkemizden tamamen sileceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kadına yönelik şiddet, istismar, taciz ve ayrımcılıkla ilgili sosyal medya hesabından önemli mesajlar verdi. Erdoğan ''bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz

Erdoğan, mesajında "Kadına yönelik şiddet, insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biridir. Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, inşallah bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz" ifadelerini kullandı.

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