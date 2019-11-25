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Fenerbahçe Beko'da Kalinic'in burnunda kırık tespit edildi

Fenerbahçe Beko'nun Sırp oyuncusu Nikola Kalinic'in dün oynanan Darüşşafaka Tekfen maçında aldığı darbe sonucu burnunun kırıldığı açıklandı.

Fenerbahçe Beko'nun Sırp oyuncusu Nikola Kalinic'in dün ING Basketbol Süper Ligi'ndeki Darüşşafaka Tekfen maçında aldığı darbe sonucu burnunun kırıldığı açıklandı. 28 yaşındaki basketbolcunun bugün ameliyat edileceği belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Nikola Kalinic'in, 24 Kasım Pazar günü (dün) oynanan Darüşşafaka Tekfen maçının son bölümünde burnuna aldığı darbeyle oluşan sakatlığı sonrasında detaylı kontroller gerçekleştirilmiştir. Yapılan kontroller sonucunda sporcumuzun burnunda kırık tespit edilmiştir. Nikola Kalinic, bugün bir burun operasyonu geçirecek ve devam eden süreçte sporcumuzun tedavisi sağlık ekibimizin kontrolünde sürdürülecektir. Başarılı oyuncumuz Nikola Kalinic'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

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