Fehmi Koru kumpas senaryosunu açıkladı CHP’lilerin sormadığı soruları soruyorum

Fehmi Koru, Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'na "Acaba CHP lideri ilk gün Sözcü’de çıkan haber üzerine kendisine “Mutlaka canlı yayına çıkın” aklını veren/ler/i hatırlıyor mudur? Çıktığı programı da aynı kişi/ler kendisine tavsiye etmiş olabilir mi?" diye sordu.

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Beştepe'ye çıkan CHP'li iddiası, CHP içinde kumpas suçlamasına dönüştü. Rahmi Turan'ın haberin kaynağı olarak açıkladığı Talat Atilla, bilgiyi CHP'li bir isimden aldığını söyledi.

Muharrem İnce, Erdoğan ile görüştüğü iddialarını kesin bir dille reddedip, parti yönetimi içinde kendisine tezgah kuran bir çete olduğunu söyledi.

Kumpasın kime kurulduğu tartışmaları köşe yazarlarının da gündeminde. CHP yönetimini sıkıntıya sokan iddiayla ilgili Fehmi Koru, dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Beştepe haberinden bir gün sonra Kılıçdaroğlu'nun Fox TV'ye konuk olduğu programı hatırlatan Koru, "Orada “Külliye’ye giden CHP’liler oldu, ben onlardan haberdarım” demek isterken, sanki habere konu edilen ‘CHP’den önemli kişi’nin kim olduğunu biliyormuşcasına bir hava oluştu ve o da bunu bozmadı, bozamadı." diye yazdı.

"CHP’lilerin sormadığı soruları soruyorum"

"CHP’lilerin bu kadar kolay kumpaslara düşmesini anlamakta zorlanıyorum" ifadelerine yer veren Fehmi Koru, yazısına şöyle devam etti:

Acaba CHP lideri ilk gün Sözcü’de çıkan haber üzerine kendisine “Mutlaka canlı yayına çıkın” aklını veren/ler/i hatırlıyor mudur? Çıktığı programı da aynı kişi/ler kendisine tavsiye etmiş olabilir mi? Her şey olup bittikten sonra, o programda kendisine, “Külliye’ye çıkan CHP’liyi biliyor musunuz” sorusunun sorulmasını da aynı kişilerin program sunucusuna tembih edip etmediklerini araştırmış mıdır Kemal Kılıçdaroğlu?

Bence bu tür sorular CHP’nin aklına gelmiyor…

Tıpkı, kendisine “Abi elimde bomba gibi bir haber var, yüzde yüz doğru bir haber, yaz, bomba gibi patlayacağını göreceksin” diyen gazeteciye, “Kardeşim sen de gazetecisin, sitelerinde köşelerin var, neden kendin yazmıyorsun?” sorusunu sormayı düşünemeyen çok itibar ettikleri gazetenin yaşlı başyazarı gibi CHP’liler…"