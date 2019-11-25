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Bill Gates'ten Huawei ile ilgili dikkat çeken açıklamalar

ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşında önemli yer tutan Huawei ile alakalı, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'ten ilginç açıklamalar geldi.

Trump yönetiminin kara listeye aldığı ancak aylardır geçici lisans ile ABD'li şirketler ile yaptığı ticarete devam eden Huawei son dönemde teknoloji dünyasının en dikkat çeken aktörlülerinin başında geliyor.

Son yıllarda özellikle akıllı telefon satışlarında yakaladığı ivme ile Apple'ı geride bırakan ve ikinciliğe yükselen Çin merkezli şirket Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanı Bill Gates'in de gündeminde.

Bill Gates, New York Times ile yaptığı bir röportajda Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşının anlamsız olduğunu söyledi ve Huawei hakkında konuştu. Gates'e göre casusuluk için kullanıldığı iddia edilen Huawei ürünleri tarafsız testlerden geçirilmeli.

Bill Gates röportajda şu ifadeleri kullandı: 

"Huawei, düşük maliyetli 5G ürünleri üretiyor ve diğer şirketlerle rekabet ediyor. Bu rekabet diğer şirketlerin de fiyatalrını indirmesine neden oluyor. Bu, iyi bir şey. Huawei, her zaman yenilikçi bir şirket oldu.” 

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