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Ali Koç'un yüzünden düşen bin parça: Hiç iyi değilim

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Nasılsınız?" sorusuna ise "Hiç iyi değilim" şeklinde yanıt vererek Malatya maçında alınan 1 puandan memnun olmadığını açıkça belirtti.

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Fenerbahçe’yi ağırladı. Zorlu geçen mücadele 0-0 golsüz eşitlikle tamamlandı.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve yöneticileri ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sarı-lacivertli idareciler maç sonrasında dostluk yemeğinde bir araya geldi.



"Hiç iyi değilim"
Sabah'ın haberine göre; kaybedilen 2 puan sonrası moralinin oldukça bozuk olduğu görülen Ali Koç, "Nasılsınız?" sorusuna ise "Hiç iyi değilim" şeklinde yanıt vererek 1 puandan memnun olmadıklarını açıkça belirtti.

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