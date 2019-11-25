Fenerbahçe Malatya'ya takıldı Ersun Yanal'ı yerden yere vurdu: Korkak olmuş
Yeni Malatyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Spor yazarları, Ersun Yanal'ı eleştiri yağmuruna tuttu.
Süper Lig’in 12. haftasında Yeni Malatyaspor evinde Fenerbahçe’yi ağırladı. Mücadele 0-0 golsüz eşitlikle tamamlandı. Fenerbahçe, böylece zirve yarışında bir yara da daha aldı. Maçın ardından bazı spor yazarları, Ersun Yanal'ı eleştirdi.
Serdar Ali Çelikler: Rakibe pozisyon vermemek peki.. Max - Vedat ve Mevlüt yokluğunda Alper'i oynatmak da peki.. Ama Ersun Hocam eski günlerinde bize hiç göstermediği bir şey yapıyor; artık korkuyor.. Malatya'dan o kadar korkmuş ki Emre - Ozan - Gustavo üçlüsüne rağmen sol önde de Tolga'yı koymuş. Garry'yi hamle oyuncusu olarak tutmuş muhtemelen. Ona da peki.. F.Bahçe dün 2 kez Moses ve 1 kez de Ciğerci ile net pozisyonlar buldu. Penaltı kaçırdı. Tamam, peki ama Ersun Hocam'daki korkaklık sinyali en önemli eksiklik. En tehlikeli sinyal bu. Ersun Yanal'ın acilen kendine gelmesi lazım. Kalan 5 maçta 15 puan lazım ki 36 puana ulaşabilesiniz.
Ömer Üründül: Çok önemli 2 puan daha kaybedildi. Ersun Yanal Rodrigues'i oyuna geç aldı. Moses fiziki yetersizlikten katkı sağlayamıyor. Neredeee o Premier Lig'deki driplingleri… İlk yarıdaki çok net fırsatı da değerlendirmedi. Alper çok uzun maç eksikliklerinden sonra sırıtmadı. Bu maç bir gerçeği bir kere daha ortaya koydu. Emre Belözoğlu önde oynadığında takıma fayda sağlayamıyor. Ersun Yanal'a bir önemli soru var: "Bana bir tane takım göstersin ki, zorlu bir rakiple deplasmanda oynuyor. Skorda denge var. İlk 20 dakika 40 metre genişlikte çizgi halinde yakalanıp nasıl iki net pozisyon veriyor?"
Mehmet Demirkol: Ersun Yanal 1 puana razıydı. Onu aldı. 2014’le aradaki en büyük fark buydu dün. 90’da beraberlik golü yese 91’de deplasmanda galibiyet golü arıyordu Fenerbahçe. Bkz. Bursa deplasmanı.