Fenerbahçe Malatya'ya takıldı Ersun Yanal'ı yerden yere vurdu: Korkak olmuş

Serdar Ali Çelikler: Rakibe pozisyon vermemek peki.. Max - Vedat ve Mevlüt yokluğunda Alper'i oynatmak da peki.. Ama Ersun Hocam eski günlerinde bize hiç göstermediği bir şey yapıyor; artık korkuyor.. Malatya'dan o kadar korkmuş ki Emre - Ozan - Gustavo üçlüsüne rağmen sol önde de Tolga'yı koymuş. Garry'yi hamle oyuncusu olarak tutmuş muhtemelen. Ona da peki.. F.Bahçe dün 2 kez Moses ve 1 kez de Ciğerci ile net pozisyonlar buldu. Penaltı kaçırdı. Tamam, peki ama Ersun Hocam'daki korkaklık sinyali en önemli eksiklik. En tehlikeli sinyal bu. Ersun Yanal'ın acilen kendine gelmesi lazım. Kalan 5 maçta 15 puan lazım ki 36 puana ulaşabilesiniz.