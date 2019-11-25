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Victor Moses Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yarattı

Büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer edilen Victor Moses'ın yıllık aldığı ücret ile gösterdiği performans camiayı hayal kırıklığına uğrattı.

Dün akşam Malatyaspor deplasmanında girdiği net bir gol pozisyonundan yararlanamadığı gibi, sert oyun karşısında silik kalan Victor Moses taraftarları çıldırttı.

Chelsea'den büyük umutlarla transfer edildi
Chelsea’den büyük umutlarla transfer edilmesine karşın ligde şu ana kadar 5 maçta 1 gol 1 asisti bulunan (1. hafta Gaziantep Futbol Kulübü) Moses henüz kendisinden beklenen farkı yaratmazken, tecrübeli orta sahanın kazandığı ücrete karşın saha içi istatistikleri aradaki uçurumu gözler önüne serdi.

Nwakaeme'den 5 kat fazla kazanıyor
Geçtiğimiz sezon sarı lacivertli formayla 16 maçta 4 gol atan 28 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe’den 4,5 milyon euro’nun üzerinde para kazandığı bilinirken, tıpkı kendisi gibi Nijeryalı olan Anthony Nwakaeme’nin Trabzonspor’dan sadece 900 bin Euro alması dikkatlerden kaçmadı.

Performansı Fenerbahçe camiasını derinden sarstı
Süper Lig’in en fazla en fazla maaş alan oyuncularından biri olan Moses, tıpkı kendisi gibi Türkiye’de oynayan ve Nijeryalı olan arkadaşlarını yanına yaklaştırmazken Moses’ın performans olarak Gaziantep Futbol Kulübü forması giyen Kayode’nin bile gerisinde kalması (7 maç 2 gol 2 asist) Fenerbahçe camiasını derinden sarstı.

İşte ligde forma giyen bazı Nijeryalı futbolcuların yıllık gelirleri

1- Victor Moses: 4,5 milyon Euro

2- Obi Mikel: 1,5 milyon Euro

3- Kayode: 1,2 milyon Euro

4- Onazi: 1 milyon Euro

5- Anthony Nwakaeme: 900 bin Euro

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