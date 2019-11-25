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Merkez Bankası imalat kapasite kullanım oranı açıklandı

Merkez Bankası'nın açıklamasına göre imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı Kasım ayında yüzde 77.2 olarak gerçekleşti. Önceki ise yüzde 76.4'tü.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Kasım'da bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 77,2 seviyesinde gerçekleşti.

2019 yılı Kasım ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1786  işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşti.

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