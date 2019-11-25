İslam Slimani Fransa'ya damga vurdu

Fransa Ligue 1'de Bordeaux, sahasında konuk ettiği Monaco'yu 2-1'lik skorla mağlup ederken İslam Slimani maça damga vuran isim oldu.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak istediğini bir türlü alamadığı Islam Slimani, Monaco forması ile Fransa Ligi'ne damgasını vurmaya devam ediyor.

Fransa Ligue 1'in 14. hafta mücadelesinde Bordeaux, sahasında konuk ettiği Monaco'yu 2-1'lik skorla mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Slimani yine boş geçmedi

Ev sahibinin golleri Pablo ve Nicolas de Preville (pen.)'den gelirken, konuk ekibin Cezayirli golcüsü Islam Slimani attığı gol, sebebiyet verdiği penaltı ve ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kart ile maça damgasını vuran isim oldu.

Slimani, Monaco formasıyla çıktığı 10 maçta 6 gol atıp 7 asist yaptı.

Bu galibiyetin ardından puanını 22'ye yükselten Bordeaux 3. sıraya yerleşirken, Monaco 18 puanla kendisine 14. sırada yer buldu.