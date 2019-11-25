Hızlı zayıflatan lahana yemeği tarifi ile kış aylarında bile kilo verebilirsiniz. Uzman diyetisyen Selahattin Dönmez'in farkında olmadan diyet listelerinde yer alan hızlı kilo verdiren lahana yemeği tarifinin detayları haberimizde.

Kilo verme deyince akla ilk gelen yiyeceklerden biri kuşkusuz lahanadır. Kış aylarının en faydalı yiyeceklerinden olan lahana zayıflama konusunda tam bir mucize. Siz de kış aylarında hızlı kilo vermek istiyorsanız Diyetisyen Selahattin Dönmez'in hızlı zayıflatan lahana yemeği tarifini mutlaka denemelisiniz. Hızlı zayıflıatan lahana yemeği için gerekli malzemeler listesinde, birer kase doğranmış beyaz lahana, pırasa, kuru soğan, kırmızı biber, 1 büyük boy rendelenmiş domates, 4 diş ince sarımsak, 1 çay bardağı et suyu (normal su da olabilir), 1 tatlı kaşığı köri, birer çay kaşığı kimyon, zerdeçal, karabiber, sumak var.

Hızlı zayıflatan lahana yemeğinin yapılışı ise şöyle;

Kısık ateşte tencerede malzemeler tarifteki sırasıyla tencereye kat kat koyulduktan sonra pişirilip servis edilecek.

Toksin atıcı tok tutucu salata tarifi

Hızlı kilo vermek isteyenler için ayrıca tok tutucu bir de salata tarifimiz var.

1 adet büyük boy turp, yarım orta boy pancar, yarım orta boy havuç, 1 avuç kırılmış ceviz içi, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım limon kullanarak hazırlayacağınız salatayı öğünlerde yemeniz mümkün.

Lahana kilo verdirir mi işte lahananın kilo verme üzerine mucize etkileri

Bağışıklık sistemini güçlendirmeden kanserden korumaya kadar pek çok yararı bulunan beyaz lahana aynı zamanda kilo vermeye de yardımcı. Tok tutma ve toksinleri arındırma özellikleri beyaz lahananın diyet listelerinde yer almasını sağlıyor. 100 gramında 25 kalori bulunan beyaz lahana, salata, zeytinyağlı sebze yemeği ve çorba olarak tüketilebiliyor. Özellikle lahana çorbası tüketimi hem sıvı atımını sağlıyor hem de tok tutuyor. Özellikle kış aylarında beyaz lahananın sofralardan eksik edilmemesi gerekiyor. İçeriğinde C, B ve E vitaminlerinin yanı sıra demir, potasyum ve magnezyum minarellerini de içeren beyaz lahana, toksik maddelerin vücuttan atılmasını sağlıyor, antioksidan özelliğiyle pek çok hastalıktan koruyor.

Selülitleri azaltıyor

İdrar söktürücü özelliği sayesinde vücuttan toksinlerin atılmasını sağlayan beyaz lahana, selülitlerin azalmasına yardımcı oluyor. Yine kadınların adet dönemlerindeki hormonal kaynaklı ödemlerinde de lahana suyu ya da çorbasının tüketimi ödemin atılmasına fayda sağlayıp bu dönemin daha rahat geçirilmesini sağlıyor.

Kanserden koruyor

Güçlü antioksidan özelliği sayesinde kış hastalıklarından kansere birçok faydası olan beyaz lahana, karaciğer yağlanması ve obezitenin de savaşçısı… Bağırsak, mide ve akciğer kanserlerine karşı vücudu toksinlerden arındırarak koruyor. Son yıllarda yapılan çalışmalar prostat kanserine karşı koruyuculuğunu ortaya koyuyor. Beyaz lahananın haftada iki gün tüketilmesi öneriliyor.

Toksinleri atıyor

Çiğ olarak salatasını yapıp tüketmek ya da suyunu içmek, idrar söktürücü, toksin atıcı özelliğinden faydalanılmasını sağlıyor. Haftada iki gün yapraklarını sıcak suda haşlayarak suyunu içmek toksin atmaya yarıyor. Güçlü bir C vitamini kaynağı olan beyaz lahananın bu özelliğini kaybetmemesi için çok uzun süre pişirmemek ve taze olarak tüketmek gerekiyor.

Bağışıklığı güçlendiriyor

Beyaz lahanada bulunan kükürt bağışıklık sistemini güçlendiriyor, hastalıklara karşı koruyor, iyileşme süresini hızlandırıyor. Gastrit ve ülsere karşı koruyarak, hazmı kolaylaştırıyor.

Çiğ tüketimi bağırsaklara faydalı

Zengin lif kaynağı olan beyaz lahananın, mide ve bağırsak hastalıklarına karşı koruyucu özelliği de var. Bağırsakların sağlıklı çalışmasını sağlıyor, kabızlığı önlüyor. Çiğ tüketim, bağırsak hareketlerinde daha etkili oluyor.

Gözlerin yaşlanmasını engelliyor

İçeriğindeki beta-karoten A vitaminine dönüşerek göz sağlığına fayda sağlıyor. Gözleri güçlendirerek özellikle gece görme fonksiyonlarının artmasını sağlayan A Vitamini, gözlerin yaşlanmasını engelliyor.

Cildi güzelleştiriyor

Beyaz lahana, yine kükürt içeriği sayesinde egzama ,sedef gibi cilt hastalıklarında iyileşme sürecine fayda sağlıyor. Akne tedavisine destek olarak, akne oluşumunu engelliyor. Vücutta biriken zehirli toksinlerin dışarı atılmasını sağlayarak cildin güzelleşmesine destek oluyor.

Kemik ve kas sağlığını güçlendiriyor

Kalsiyum, potasyum ve magnezyum minerallerinden zengin olan beyaz lahana, kemik ve kas sağlığını güçlendiriyor. 30 yaşına kadar kemiklerde biriken kalsiyum ilerleyen yaşlarda kemik erimesi riskini azaltıyor. Yaşlılık döneminde de daha sağlıklı kemikler, ufak çarpma ve düşmelerde kemik kırılmalarının daha az olmasını sağlıyor.

Kalbi koruyor



Potasyum içeriği sayesinde yüksek kan basıncına karşı da etkili olan beyaz lahana, yüksek tansiyonun zararlı etkilerinden koruyor, kalp damarlarının tıkanmasını engelleyerek kalp hastalıklarını önlüyor. İçeriğindeki mineralleri kaybetmemesi için pişirme suyunun dökülmemesi, çorba olarak ya da suyunu içerek tüketilmesi öneriliyor.