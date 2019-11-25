HABER /  GÜNCEL
ADV Erken Rezervasyonda %50'ye Varan İndirim Fırsatını Kaçırmayın
ADV Az enerji çok ısı

Bakan Süleyman Soylu: Türkiye afet riski yüksek bir ülke

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu AFAD tarafından düzenlenen Asya Afet Azaltma Konferansı'nda yaptığı konuşmada "Türkiye afet riski yüksek bir ülkedir"dedi.

Konferansta konuşan Bakan Süleyman Soylu Türkiye'nin afet riski yüksek bir ülke olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

Ülkemizde geçen yıl kaydedilen deprem sayısı 22 bin 899'dur. Bu yıl ise 20 bin 940'tır. Türkiye'de 16 bin 427 toplanma alanımız var.

Türkiye'de 2018 ve 2019'da tamamlanan afet konutu sayısı 2 bin 640, inşaatı devam eden konut sayısı ise 3 bin 108'dir.

SON DAKİKA HABERLERİ
Talat Atilla'nın sitesinde köşe yazan CHP'li Bülent Kuşoğlu'ndan açıklama
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak açıkladı! Kızdığım kişi gazeteci
Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra'ya çantasında 5 önemli dosyayla gidiyor
Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li belediye başkanlarını fırçaladı gidin çaylarını için
Rahmi Turan'dan yeni yazı! Talat Atilla ilk defa yanılıyor
Vedat Muriç ne zaman dönecek? Rıdvan Dilmen kötü haberi verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Hızlı zayıflatan lahana yemeği tarifi
Efsane Cuma Trendyol indirimi ne zaman 2019 kaç gün sürecek
Ersun Yanal'a şok sözler: Ocak ayını göremez istifa et
Ankara'da ByLock kullandığı tespit edilen 34 kişi yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri'nin davetlisi olarak Katar'a gidiyor
3600 ek gösterge son durum Meclis'ten geçti mi?
Yorumlar