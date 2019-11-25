Bakan Süleyman Soylu: Türkiye afet riski yüksek bir ülke

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu AFAD tarafından düzenlenen Asya Afet Azaltma Konferansı'nda yaptığı konuşmada "Türkiye afet riski yüksek bir ülkedir"dedi.

Konferansta konuşan Bakan Süleyman Soylu Türkiye'nin afet riski yüksek bir ülke olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

Ülkemizde geçen yıl kaydedilen deprem sayısı 22 bin 899'dur. Bu yıl ise 20 bin 940'tır. Türkiye'de 16 bin 427 toplanma alanımız var.

Türkiye'de 2018 ve 2019'da tamamlanan afet konutu sayısı 2 bin 640, inşaatı devam eden konut sayısı ise 3 bin 108'dir.