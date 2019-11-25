Arda Turan yuvaya dönecek iddiası Galatasaray'ı ikiye böldü

Arda Turan'ın Fatih Terim'in elini öpmesinin ardından ortaya atılan "Ara transferde yuvaya dönecek" iddiaları Galatasaraylı taraftarları ikiye bölmüş durumda.

Galatasaray'ın sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olduğu maçın öncesinde Arda Turan'ın teknik direktör Fatih Terim'e sarılıp elini öpmesi ikili arasındaki buzların erimesine neden oldu.

“Açıkçası ben çok şaşırdım''

Fatih Terim, maçın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; “Açıkçası ben çok şaşırdım. Beklemiyordum. Evlatlar bazen kızdırıyor. Bazen şaşırtıyor. Bazen de duygulandırıyor. Benim tanıdığım o eski Arda’yı görür gibi oldum. Ben de çok duygulandım açıkçası. İnşallah onun da el öpenleri çok olur. Ama benim bıraktığım, benim yetişmesine katkıda bulunduğum Arda bu Arda. Bu Arda adamın kalbine de girer gönlüne de girer. O gün o söylemimi hakkediyorsa bugün de bu söylemimi hakkediyor”

Takvim'in haberine göre; Arda Turan ile Fatih Terim'in arasındaki buzların erimesinin ardından "Ara transferde yuvaya dönecek" iddiaları taraftarları tam anlamıyla ikiye bölmüş durumda.

''Fatih hoca affetmişse bize söz düşmez"

Sosyal medyadaki yorumlarda bazı taraftarlar, "Affetmek büyüklüktür. Ortada kan davası yok. Fatih hoca affetmişse bize söz düşmez" yorumlarıyla transferi Arda'ya yeşil ışık yakıyor..

"Arda'nın aklına şimdi mi geldik!"

Ancak bazı taraftarlar da, "Arda dönerse bir daha maçlara gitmem. Zamanında Galatasaray'ın adını bile ağzına almayan Arda'nın aklına şimdi mi geldik!" diyerek transferi veto ediyor.

Florya'dan gelen bilgilere göre ise Terim'in Arda için yönetimden herhangi bir isteği yok. Ancak önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler olabilir.

İşte sosyal medya yorumları

Arda Turan'ın Fatih Terim'in elini öpmesi büyük yankı uyandırdı. Bu hareket, transfer iddialarını da beraberinde getirdi.

Fatih hocam affetmişse biz de affederiz.

Ortada kan davası yok. Affetmek büyüklüktür.

Şakası bile kötü. Dönerse maçlara gitmem.

Çok geç kaldın Arda bey! Bu kapı sana kapalı.

Bu kadar olaydan sonra gelirse skandaldır.

Arda bu camianın evladıdır. Kapımız açık..